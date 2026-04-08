Los riesgos en el hogar protagonizan este jueves la charla del programa 'Cáceres, Contigo'

Cartel de la charla del programa 'Cáceres, contigo' - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cáceres, Contigo', que ha puesto en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana, continúa este jueves, 9 de abril, con una charla sobre riesgos en el hogar, que correrá a cargo de profesionales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). Será en el Centro Cívico Raimundo Medina a las 18,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En la charla se darán a conocer una serie de medidas sencillas para que no se produzcan incendios en el hogar, así como lo que se debe hacer o no en caso de que se produzcan, y los asistentes podrán solventar todas las dudas que surjan para que "todos podamos saber cómo actuar en estos casos", ha señalado la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

Esta charla se celebrará también el 7 de mayo dentro de un programa que busca dar respuesta a la demanda de formación e información de la ciudadanía en temas de actualidad, y también pretende para poner en valor el trabajo en red de administraciones públicas y/o privadas y sus recursos humanos y técnicos.

Además de a la ciudadanía en general, estas sesiones están dirigidas también a responsables de asociaciones y entidades vecinales, "con el objetivo de facilitar que estos contenidos puedan trasladarse posteriormente al tejido asociativo de la ciudad", ha explicado Ceballos.

En esta primera edición el programa se centra en la seguridad y el entorno seguro, y a través de las charlas se proporcionan herramientas y fórmulas para conocer en profundidad temas de interés para la ciudadanía. "Los diferentes profesionales que las imparten les ayudarán a resolver dudas o tener respuestas en situaciones que pueden darse en la vida cotidiana", ha apuntado.

"Además de ello, queremos dar a conocer y visibilizar la labor y el apoyo que pueden proporcionar las diferentes entidades en el día a día de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Invitamos a todos los cacereños y cacereñas a participar y estamos seguros que este programa marcará una estrategia colaborativa para construir entre todos la ciudad que queremos", ha concluido Ceballos.