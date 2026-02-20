Villanueva de la Sierra (Cáceres) celebra la 222 Fiesta del Árbol con plantaciones y otras actividades

Presentación de la 222 Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra, que se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Villanueva de la Sierra ya tiene preparado el programa de su Fiesta del Árbol, que celebra la ducentésima vigesima segunda edición (222), del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, con plantaciones de unos 2.000 árboles y plantas, además de actividades gastronómicas y culturales que culminarán con una representación histórica teatral.

La Fiesta del Árbol de este municipio de la Sierra de Gata está declarada como Bien de Interés Cultural y ahora aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional y Patrimonio de la Humanidad, al ser considerada la primera iniciativa en el mundo de carácter medioambiental y en defensa de la naturaleza.

Se remonta a 1805, cuando el párroco Ramón Bacas Roxo y los alcaldes Pedro Barquero y Andrés Hernández promovieron entre la juventud una plantación de árboles en distintos parajes de Villanueva de la Sierra, tal y como lo ha recordado el actual alcalde del municipios, Felipe Saúl Calvo, en la presentación de esta fiesta este viernes.

"Venimos del 26 de febrero de 1805 y disputamos el ser los primeros en el mundo con Suiza, que había sido mucho después. Lo disputamos con Barcelona, que había sido en 1920 y también con Nebraska, que había sido en 1899, y al final ha quedado demostrado a lo largo de la historia que Villanueva de la Sierra fue el primer lugar del mundo donde se hizo un homenaje a la naturaleza y se celebró la fiesta del árbol", ha apuntado el regidor.

El alcalde, acompañado de la diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, ha presentado esta nueva cita que este año se celebra con un actividad previa, que es la Ruta Senderista 'Subida a la Sierra de Dios Padre, que tendrá lugar este domingo, 22 de febrero.

Como ya se hizo en su origen, niños y niñas de los colegios del pueblo y del entorno plantarán árboles, "que luego a lo largo del año visitarán, regarán y cuidarán -ha explicado el alcalde-, porque se trata de concienciar, no solo de sembrar".

Así, se calcula que pueden ser en torno a 150 ó 200 los niños y niñas que participen en esta plantación. Además, se tiene previsto el reparto de unos 1.500 árboles y plantas a los asistentes estos días a la fiesta.

La diputada ha destacado la importancia de una manifestación cultural y ecológica, que ya, en 2017, fue declarada Bien de Interés Cultural, "y el empeño de una población por ir más allá cada año que pasa", como conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, así como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Una fiesta nacida del pueblo, que cuida y mantiene el pueblo, y a la que la Diputación de Cáceres no dejará de apoyar, porque es muy importante, no solo el cuidado de la tradición, sino la concienciación ambiental que supone", ha dicho Angélica García.

A lo largo de cuatro días, Villanueva de la Sierra será el escenario de actividades medioambientales, culturales, turísticas y gastronómicas con la recreación histórica tradicional del origen de la feria, en la que participan vecinos y vecinas de la localidad, y que será el jueves, 26 de febrero, a las 13,00 horas.

En esta ocasión también se podrá disfrutar de un recorrido por el caso antiguo de la localidad en el Tren Turístico Fiesta del Árbol, que estará activo varias jornadas en las que tampoco faltará la música para amenizar la fiesta.