El 112 activa alerta amarilla por lluvias y granizo en gran parte Badajoz y en Villuercas y Montánchez este sábado

Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha activado alerta amarilla por lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Badajoz y en la zona de Villuercas y Montánchez para este sábado, 15 de agosto.

La alerta estará en vigor desde las 14,00 hasta las 22,00 horas en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La siberia extremeña y en Villuercas y Montánchez.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en algunos puntos de las zonas afectadas podrían acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora, y asimismo la lluvia puede venir acompañada por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.