Unos 185 dibujantes de España y Portugal se dan cita este fin de semana en Cáceres en el III Art Festival de Sketchers

CÁCERES 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáceres volverá a ser escenario de arte al aire libre con la celebración del III Art Festival de Sketchers, que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre y reunirá a 185 dibujantes y acompañantes procedentes de toda España y Portugal.

Desde este viernes y hasta el domingo, estos artistas recorrerán el casco histórico, capturando con sus pinceles y cuadernos la esencia de la ciudad monumental cacereña.

El evento, organizado por Sketchers Cáceres y la Asociación Dibujarte, cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres y reunirá participantes de más de quince provincias españolas y tres regiones portuguesas, consolidando a Cáceres como punto de encuentro para los amantes del dibujo urbano.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha explicado que se trata de "una forma diferente de mirar y reinterpretar el patrimonio de Cáceres". "El Art Festival de Sketchers convierte nuestras calles y plazas en un gran lienzo colectivo, donde artistas de diferentes lugares capturan la esencia de Cáceres y por ello, desde el Ayuntamiento lo apoyamos firmemente porque es una iniciativa que une arte, turismo y participación ciudadana, haciendo de nuestra ciudad un gran referente cultural acercándonos a ese sueño colectivo de la Capitalidad Cultural en 2031", ha apuntado.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

La primera cita con los artistas será esta tarde, con una bienvenida en El Mirador de Galarza, de 17,00 a 20,00 horas. Ya este sábado, día 18, será la jornada central del festival, con sesiones de dibujo en las plazas más emblemáticas del casco antiguo como Santa María, San Jorge y el Palacio de Carvajal por la mañana, y San Mateo, la Torre de Sande y la Casa del Sol, por la tarde.

A las 13,30 horas del sábado está previsa la tradicional foto de grupo en las escaleras de la plaza de San Jorge, en la que se reunirán los más de 180 'sketchers' mostrando sus cuadernos repletos de imágenes de Cáceres.

El domingo 19 de octubre, el festival cerrará su programación en el Museo Helga de Alvear. Además, durante el fin de semana se celebrarán actividades paralelas como la yincana 'Sketch & Go', visitas guiadas y sesiones de dibujo libre abiertas al público, donde cualquier persona podrá acercarse a ver cómo los artistas trabajan en directo.

El consistorio cacereño invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad a disfrutar del ambiente artístico que inundará las calles durante el fin de semana y a descubrir el patrimonio cacereño desde la mirada única de los 'sketchers'.