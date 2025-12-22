El 23.112, quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, deja 120.000 euros en dos series vendidas en Plasencia

Una niña del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad durante el sorteo de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/ CÁCERES, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 23.112 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha dejado 120.000 euros en la localidad cacereña de Plasencia.

Ha sido la administración número 5, situada en el Centro Comercial Carrefour de Plasencia, la que ha vendido dos series de este quinto premio, ha sido cantado a las 10,34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla, y que está dotado con 60.000 euros a la serie.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.