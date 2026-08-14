Unas 3.000 personas y mil coches se concentran en una fiesta ilegal en La Granja (Cáceres)

Asistentes a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas y alrededor de 1.000 vehículos se han concentrado en una zona del término municipal de La Granja (Cáceres), donde se está celebrando una fiesta ilegal desde la pasada noche. A lo largo de la jornada de este viernes, continúa produciéndose la llegada de personas al lugar, accediendo a pie a la zona de la "rave".

Debido a la multitud que se ha congregado, la Guardia Civil ha diseñado un dispositivo que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los vecinos de La Granja y de las localidades próximas, así como de los usuarios de las vías de comunicación cercanas, evitando situaciones de riesgo y posibles afecciones a la circulación.

En este sentido, no se permite el acceso de vehículos a la zona donde se desarrolla la fiesta, manteniéndose los controles establecidos por los agentes, informa la Guardia Civil.