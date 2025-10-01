Abierto el plazo de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz

Archivo - Abierto el plazo de presentación de candidaturas a la Medalla de Oro de la provincia de Badajoz 2025 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz ha sido abierto este miércoles, 1 de octubre, y finalizará el último día del mes de febrero de 2026.

Se trata de una distinción que se entregará en el acto de celebración del Día de la Provincia, el 26 de abril de 2026.

En nota de prensa, la Diputación de Badajoz recuerda que la Medalla de Oro de la Provincia tiene como fin reconocer de manera pública y solemne a personas naturales o jurídicas, grupos de personas, corporaciones, sectores, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus tareas o en sus obras por la ejemplaridad y la trascendencia, y que tengan o hayan tenido una especial relación con la provincia pacense o cualquiera de sus municipios o comarcas aunque su actividad o su obra se hayan realizado fuera de la misma.

Cada año se podrán otorgar un máximo de tres medallas. Podrán ser concedidas a título póstumo dentro de los diez años siguientes a la fecha de fallecimiento del galardonado. El acto de entrega de los premios formará parte de los actos protocolarios que se organizarán en torno al Día de la Provincia de Badajoz, que tendrá lugar el 26 de abril de 2026.

La iniciativa de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz corresponde a la presidenta de la Diputación de Badajoz y a las siguientes autoridades. En concreto, uno o varios grupos de diputados reglamentariamente constituidos; las entidades locales de la provincia de Badajoz, previo acuerdo adoptado por los órganos competentes; la presidenta de la Junta de Extremadura; la presidenta de la Asamblea de Extremadura; y el delegado del Gobierno en Extremadura.

También pueden hacer sus propuestas, entidades o instituciones públicas o privadas, corporaciones, colectivos, fundaciones o asociaciones radicadas en el territorio de la Provincia de Badajoz. En ningún caso, las entidades podrán solicitar la concesión de la Medalla a personas que ocupen cargos directivos o representativos en las mismas.

Las propuestas serán presentadas por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.