La Aemet prevé un invierno en Extremadura con temperaturas por encima de la media y precipitaciones por debajo de ella

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha apuntado, de cara a los próximos meses de invierno, que los modelos de predicción estacional apuntan a una "mayor probabilidad" de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia (de 1991 a 2020), y de que, por su parte, las precipitaciones sean "ligeramente" inferiores a la media.

No obstante y en el caso de las precipitaciones, ha confiado en que esta reducción sea reflejo de la señal "tan marcada" que se ve de cara a enero en los mapas, porque noviembre y diciembre "se han ido prácticamente a cero".

"Esperamos, a la vista de los mapas en los que nos basamos para hacer esta predicción estacional que, al menos lo que se ve en enero y en febrero, incluso en marzo, es que la señal de precipitaciones por debajo de la media desaparece", ha dicho, para confiar en que a partir del inicio del invierno "empiece a normalizar", y matizar que "no podría seguir esta ausencia de precipitaciones" dado que "la señal sería clarísima" y "sería una precipitación promedio muy baja".

Así, las precipitaciones en invierno podrían situarse por debajo de la media, pero "no" tanto como en este mes de diciembre, en el que "prácticamente no ha caído nada", de manera que podrían "recuperarse un poco" y quedarse por debajo de la media al 80 por ciento y no al 2 por ciento.

Del mismo modo y en cuanto a la predicción en Extremadura para los próximos días, se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados, brumas y nieblas dispersas, matinales, en zonas altas, así como temperaturas en "ligero" descenso y, en general, una situación "estable" de cara a una semana o 10 días.

