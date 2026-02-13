El alcalde de Badajoz advierte de una subida del nivel del agua en el Guadiana esta noche por los desembalses

Margen izquierda del Paseo Fluvial de Badajoz, el pasado 8 de febrero. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lanzado una advertencia a los vecinos de la ciudad para que extremen las precauciones ante la previsión de que suba el nivel del agua en río Guadiana a su paso por la ciudad en las próximas horas debido a los desembalses que se están realizando en toda la cuenca.

A través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Gragera señala que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa de una "punta de agua" debido a los desembalses, que se prevé que alcance Badajoz durante la noche, al tiempo que recuerda que los paseos en el entorno del río continúan cerrados.

De acuerdo con la última actualización ofrecida por la propia confederación, este viernes continúan El número de estaciones de aforo que superan el umbral de nivel rojo en la cuenca del Guadiana este viernes, 13 de febrero, ha descendido a 16, frente a las 24 de este pasado jueves.

De ellas, continúan en el máximo nivel de riego de inundaciones diez estaciones de aforo en Extremadura: Orellana la Veja, Campanario, Don Benito (Guadiana y Ruecas), Logrosán, Villagonzalo, Mérida, La Garrovilla, Talavera la Real (Limonetes) y Badajoz.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas "muy peligrosas" con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Asimismo, son 24 las presas de la cuenca que siguen aliviando, 20 de ellas en Extremadura: Cíjara, García Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón, La Colada.