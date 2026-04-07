La alerta por lluvias y tormentas se amplía hasta el miércoles en La Siberia, norte de Cáceres, Montánchez y Villuercas

Archivo - Varias personas caminan bajo sus paraguas en la calle Santa Eulalia de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado el nivel amarillo de alerta por lluvias hasta las 12,00 horas de este miércoles, 8 de abril, en el norte de la provincia de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en esta zona la precipitación acumulada en 12 horas podría ser de 40 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, también se amplía la alerta con nivel amarillo por tormentas en La Siberia extremeña y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez, hasta las 9,00 horas del miércoles.

Este fenómeno meteorológico adverso podrá ir acompañado de rachas de viento muy fuertes y no se descarta el granizo según las previsiones de la AEMET. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

En el resto de la comunidad autónoma el aviso amarillo por lluvias, tormentas y vientos finaliza a las 00,00 horas del 8 de abril.

Por todo ello, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada Ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Además, que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.