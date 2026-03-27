Alumnos del Colegio Sagrada Familia de Badajoz conocen las políticas económicas europeas en una jornada

Una jornada acerca las políticas económicas europeas a los alumnos del Colegio Sagrada Familia de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio FEC Sagrada Familia de Badajoz celebra en la mañana de este viernes, día 27, como Escuela Mentora del Parlamento Europeo, una jornada que acerca las políticas económicas europeas a unos 40 alumnos de 4º de ESO.

Titulada 'España en la UE: Transformación y Crecimiento Económico', la jornada se desarrolla en el Vivero de Empresas 'NaveCu4tro' de la Cámara de Comercio de Badajoz con la presencia de autoridades como el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Santamaría; el alcalde la ciudad, Ignacio Gragera; la eurodiputada Elena Nevado, y la directora de la Cámara pacense, Sandra Soriano.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Jutna de Extremadura en funciones ha señalado en declaraciones a los medios que es una jornada "muy bonita" y ha agradecido al Colegio Sagrada Familia, conocido como las Josefinas, que acerque las políticas económicas europeas a los escolares, embajadores europeos de 4º de ESO, a los que quiere trasladar la importancia que tiene o que Extremadura ha recibido en el programa 21-27 2.725 millones de euros, que son "muy importantes" para el desarrollo de la región y de infraestructuras o carreteras.

También en torno a proyectos de energías como la solar, para las políticas económicas, para que las empresas de la región crezcan o en torno a políticas de empleo para autónomos o para el trabajo por cuenta ajena. En este mismo sentido, ha avanzado que les iba a poner "muchos ejemplos" y que "en definitiva" redunda en el bienestar de los extremeños.

"Hace unos años, en España, había 11 millones de personas trabajando, ahora hay 21 millones, somos el país de Europa que tiene una mayor esperanza de vida, con 84 años de vida media y cinco años por encima de Estados Unidos. En definitiva, yo creo que la unión hace la fuerza", ha puesto en valor, como también ha añadido que otro ejemplo que les quiere mostrar es que el mercado europeo cuenta con 450 millones de potenciales consumidores, cuando el americano son 340, y que ello supone más de 100 millones más.

En este caso y si se tuviera que negociar "país a país" con Estados Unidos, "nuestra posición sería mucho más débil", ante lo que considera que hay que sentirse europeos y hacer una Europa "más competitiva, que regule menos, que impulse más nuestra industria, que haga medidas estructurales y que nos permita seguir avanzando y tener un papel relevante en la complicada situación geopolítica que tenemos a día de hoy en el mundo".

GIGAFACTORÍA DE NAVALMORAL DE LA MATA

En este punto y preguntado por la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, el consejero ha explicado que "continúa dando pasos" y que más que una gigafactoría se puede hablar de factoría, dado que empieza "con un poco menos de alcance inicialmente". En cualquier caso, "continúa dando pasos" y la empresa ya ha presentado el proyecto modificado, que está siendo valorado por Sostenibilidad para que obtenga la adaptación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Además, en esta semana han comenzado las labores de desbroce y de limpieza de la parcela, ha resaltado, junto con que una vez que se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental y la licencia de obra podrá comenzar a construirse. Sobre esto último y preguntado por una fecha concreta para dicha licencia de obra, ha indicado que el proyecto modificado se ha presentado "hace poquitos días" y que hay que dejar a los técnicos trabajar.

"Ya se anticipó que posiblemente iba a ser una modificación no sustancial de la Declaración de Impacto Ambiental y esperemos que no tarde mucho, después irá la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Navalmoral", ha subrayado, "y ya podrán comenzarse la construcción de la factoría".

ESCUELA MENTORA EUROPEA

Por su parte, la directora del Colegio Sagrada Familia de Badajoz, Gloria Roldán Pérez, ha explicado que previamente fueron Escuela Embajadora Europea y actualmente es una Escuela Mentora Europea, y que dicho trabajo consiste en la difusión de la actividad y la cultura europeas, en relación a lo cual todos los años desarrollan una actividad en la que acercan a los alumnos un área de trabajo.

En este sentido, ya han hecho lo propio en torno a la sanidad, los servicios sociales o la solidaridad y este año han decidido trabajar la parte de la economía, razón por la cual han decidido organizar en el vivero de la Cámara de Comercio esta jornada que coincide con una situación "complicada" en este plano en el ámbito europeo.

Al respecto, ha apuntado que la UE "se escucha mucho" y que, aunque puede que no se esté "tan enraizado" con esta cultura, en ocasiones los alumnos pueden sorprender con las preguntas que formulan, ante lo que ha sumado que participarán en un debate con las personalidades asistentes. Desde hace dos años, el colegio cuenta con una asignatura denominada 'Unión Europea'.