Apag Extremadura Asaja y agricultores prevén mermas de hasta el 40% en la campaña del tomate por las olas de calor

NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña del tomate de industria en Extremadura se enfrenta a previsiones de importantes mermas en la cosecha, que podrían superar el 30 por ciento e incluso alcanzar el 40 por ciento en algunas parcelas, como consecuencia de las olas de calor que afectan a la región.

A esto, se suman los bajos precios contratados al inicio del año y la subida en los costes de los insumos, según han criticado la organización agraria Apag Extremadura Asaja y el sector productor.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que el cultivo se encuentra "fuertemente afectado" por las altas temperaturas.

"Todavía quizás sea algo prematuro para aproximarnos con exactitud a la pérdida que vamos a tener, pero podemos estar hablando por encima de un 30 por ciento casi con toda seguridad", ha afirmado Metidieri, quien ha explicado que las elevadas temperaturas nocturnas impiden el desarrollo biológico de la planta.

"Cuando tenemos noches que no baja la temperatura de 26, 28 grados, que las hemos tenido este año, pues la planta se lo afecta fuertemente y vienen estos problemas que estamos viendo y estas reducciones de cosecha", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Asimismo, el presidente de la organización agraria ha criticado la falta de rentabilidad por los precios fijados y la cobertura de los seguros agrícolas.

"Tenemos una campaña de tomate que ya arrancó difícil, muy difícil, con los bajos precios que se firmaron en los contratos, donde vimos que se firmaron 107 euros, lo que es toneladas, por lo tanto, si ya arrancamos mal, habría que hilar muy fino para no dar pérdidas", ha señalado.

(Más información en Europa Press)