Aprobado por 5,3 millones el proyecto para transformar el semi-enlace de la A-66 y la N-630 en Almendralejo

Mapa de la modificación del semienlace de la A-66 y la N-630 en Almendralejo - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción para la modificación del semi-enlace situado en el kilómetro 654 de la Ruta de la Plata, en la A-66, a la altura del término municipal de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros (IVA incluido).

Esta actuación posibilitará la realización de todos los movimientos, reduciendo "sustancialmente" los recorridos a realizar y permitirá una mejor conexión con el Hospital Tierra de Barros.

El primer proyecto de trazado fue sometido a información pública y aprobado definitivamente, sin embargo, debido a prescripciones derivadas de la primera información pública, es necesario someterlo nuevamente a dicho trámite. Estas prescripciones son la relativas al mantenimiento de la accesibilidad al Hospital Tierra de Barros y al cumplimiento de las distancias mínima horizontal y vertical a carreteras respecto a las líneas de alta tensión, informa en nota de prensa el ministerio.

El objeto del proyecto es la transformación del enlace entre la A-66 y la N-630, situado en el kilómetro 654 de la A-66, en un enlace completo, incluyendo ramales de salida e incorporación por su lado norte, carriles de trenzado desde y/o hasta conexiones con el semi-enlace del kilómetro 652, nueva glorieta y nuevo ramal de salida en el margen izquierdo (lado oeste). También se contempla la reposición de caminos y servicios afectados.

Próximamente se publicará el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).