Así están las encuestas para las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre 2025

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha adelantado las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. En esta páginas puedes comprobar cómo van cambiando las encuestas para esta cita electoral.

Hasta el momento, los sondeos publicados dan la victoria al PP, seguido del PSOE y de Vox, que mejora sus expectativas electorales. Este gráfico te permite ordenar una muestra de encuestas publicadas por fecha o según la estimación de cada partido.

Este otro gráfico muestra un promedio de encuestas publicadas cada semana sobre los comicios electorales de Extremadura.

Esta página se actualizará conforme las empresas de demoscopia vayan publicando sus sondeos.