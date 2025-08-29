Aumentan un 10,79% las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio en Extremadura

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) contabilizaron el pasado mes de julio un total de 194.990 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,79 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, un avance superior a la media nacional, que fue del 3,8%, según los datos difundidos este viernes por el Insttituto Nacional de Estadística.

En concreto, durante este periodo se alojaron 81.711 viajeros en estos establecimientos en la comunidad autónoma, un 22,90% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 4,2%).

El turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 34,7% y en pernoctaciones un 23,3% en este mes. De los viajeros residentes en España la mayoría proceden de Extremadura (30,0%). La estancia media se sitúa en 2,43 días, siendo inferior al año anterior.

A su vez, el número de viajeros y las pernoctaciones registradas en cámpines en Extremadura registran una variación respecto al mismo mes de 2024 de -8,3%. El 39,6% de los viajeros que residen en España tienen su CA de origen en Extremadura. La estancia media alcanza 3,39 días, cifra menor que en julio de 2024.

En los apartamentos turísticos extremeños se incrementa el número de viajeros un 32,7% y las pernoctaciones un 17,4%, siendo Extremadura el principal origen de los viajeros residentes en España (24,4%). La estancia media baja un -11,6% en este mes.

Cabe destacar que los datos de albergues en Extremadura están protegidos por secreto estadístico por no contar con un número suficiente de observaciones, por tanto no se han tenido en cuenta para los cálculos de la CA