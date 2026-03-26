El Ayuntamiento de Badajoz aprueba de forma inicial con los votos del PP el presupuesto municipal para 2026

Pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz correspondiente al mes de marzo ha aprobado de forma inicial, y con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y en contra del PSOE, Vox y el concejal no adscrito, el presupuesto municipal del consistorio para 2026, que asciende a 150.530.830,73 euros en el caso del consolidado y que suponen unos 300.000 euros menos respecto a las cuentas del año anterior.

En concreto, el presupuesto de la entidad general ronda los 141 millones, 8 millones la FMD, 7,5 millones el IMSS, casi 3 millones Ifeba, 7 millones Inmuba, unos 416.000 euros el Consorcio Adelardo Covarsí y unos 226.000 euros el Consorcio del Casco Antiguo, según los datos aportados por el concejal del área, Javier Gijón, que ha destacado que se trata de unas cuentas nuevas sin incrementar los impuestos y que el ayuntamiento asume la subida de los gastos de Personal, del corriente y del coste de las inversiones "del día a día".

También ha sumado los más de 2,2 millones de euros comprendidos en las inversiones, entre 900.000 euros en el capítulo 6 de los cuales 528.000 euros son para las pedanías y 100.000 euros para los presupuestos participativos, y en el capítulo 7 con 1,3 millones para inversiones en inspección de aguas o mejoras en abastecimiento y depuración. Al respecto, ha destacado que se complementa con un Plan de Inversiones que cifra en unos 13 millones, financiados entre la venta de suelo municipal y los fondos EDIL y de la Plataforma de destinos turísticos inteligentes.

Por parte de la oposición, han coincidido en afear al equipo de gobierno que asegure que no incrementa los impuestos cuando se contempla una subida de la tasa de basuras, que pasa a abonarse en 2026 todo el año completo cuando en 2025 fueron solo tres trimestres.

Ante ello, el edil no adscrito, Carlos Pérez, ha sostenido que esta última no ha sido impuesta por el ayuntamiento sino por el Gobierno pero que "sí ha sido bien aprovechada" ante unos presupuestos "ajustadísimos" con "mínimas" inversiones. Desde Vox, Marcelo Amarilla ha sostenido que son "continuistas" con una inversión "raquítica" si se compara con 2025 y que, pese a tener mayoría absoluta, no consiguen presentarlos antes de fin de año.

Un punto este último en el que ha coincidido con Sandra Caballero, del PSOE, que ha matizado que el Plan de Inversiones no va al pleno, sí un presupuesto que el PP vuelve a presentar tarde, que presenta novedades "escasas y preocupantes" y en lo que "lo más alarmante" es el crédito previsto para inversiones, unos 900.000 euros en un importe total de 150,5 millones que tacha de "cifra meramente testimonial".

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