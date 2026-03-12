El Ayuntamiento de Cáceres aprueba la cesión de parcelas municipales para construir 88 viviendas de protección oficial

Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 12 Mar. (CÁCERES) -

La Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la formalización del convenio que permitirá la cesión gratuita de parcelas de titularidad municipal destinadas a la construcción de 88 viviendas públicas, en el marco del Plan Habita Extremadura de la Junta.

El acuerdo ha logrado salir adelante con los votos favorables del Partido Popular y Vox y la abstención de Unidas Podemos, mientras que el PSOE ha votado en contra.

Estas viviendas se construirán en dos zonas de la ciudad, de manera que 10 se levantarán en el Residencial Gredos y 78 en Vegas del Mocho, lo que permitirá seguir ampliando el parque de vivienda protegida en Cáceres y "facilitar el acceso a una vivienda digna a muchas familias y jóvenes cacereños", ha señalado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, quien ha manifestado su contrariedad ante la postura adoptada por el PSOE.

"El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen hoy muchas familias, especialmente los jóvenes y las familias más desfavorecidas. Por eso resulta incomprensible que el Partido Socialista vote en contra de la construcción de 88 viviendas de protección oficial de Régimen Especial en nuestra ciudad", ha lamentado Leal.

El concejal ha subrayado que el PSOE "ha tenido la oportunidad de posicionarse del lado de quienes necesitan una vivienda asequible y, sin embargo, ha decidido votar en contra de que estas viviendas se construyan en Cáceres".

"Nos cuesta entender qué explicación van a dar ahora a los vecinos que esperan poder acceder a una vivienda protegida. Porque hoy lo que han hecho es votar en contra de que 88 familias tengan una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida; de comenzar una vida en pareja, de independizarse y hacerlo en su ciudad".

En esta línea, ha añadido que el Gobierno de Rafael Mateos "seguirá trabajando para impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda". "Seguiremos avanzando para que en Cáceres se construyan más viviendas protegidas", ha concluido.