El Ayuntamiento de Cáceres aprueba pedir a la Junta que derogue el decreto del litio con la abstención de PSOE, PP y Cs

La moción presentada por el concejal no adscrito Teófilo Amores solo ha reunido 6 votos de Unidas Podemos, Alcántara y Díaz

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la moción presentada por el concejal no adscrito Teófilo Amores para pedir a la Junta de Extremadura que derogue el Decreto Ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.

La moción ha salido adelante con tan solo 6 votos a favor, los del propio Amores, los tres ediles de Unidas Podemos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, mientras que los concejales del PSOE, los del PP y la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, se han abstenido sumando 17 votos. Los ediles de la formación naranja Antonio Bohigas y Francisco Javier González no han asistido a la sesión por diferente motivos.

Amores ha defendido su moción al entender que de la aplicación de este decreto regional se "derivarán consecuencias absolutamente negativas para los cacereños, para la ciudad de Cáceres y para el entorno natural de la misma", ya que facilitaría la construcción de una mina en el paraje de Valdeflores, en la Montaña cacereña.

Así, ha señalado que la mina de litio "es una de las grandes amenazas" para la ciudad, y ha reprochado que el decreto supone la "eliminación de la autonomía local" ya que la decisión quedaría en manos de la Administración regional, y el proyecto se aprobaría "al margen de la ciudadanía". "Cáceres no tiene espaldas para tantas puñaladas", ha espetado en el segundo turno del debate.

Por su parte, Unidas Podemos ha apoyado la moción ya que, según ha recordado el concejal Ildefonso Calvo, su grupo fue "el único" que votó en el Parlamento extremeño en contra del decreto ley que regula el aprovechamiento del litio en la región, y ha incidido en que debe ser el Ayuntamiento de Cáceres el que decida si se lleva a cabo la mina o no, por lo que considera que el decreto regional "conculca la autonomía local".

Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han mostrado su rechazo a la mina de litio porque "no es viable" y "es ilegal" ya que el Plan General Municipal (PGM) no permite la extracción minera en la zona donde se pretende ubicar la mina, por lo que han votado a favor de la derogación del decreto regional, ya que "es una de las peores infamias cometidas por la Asamblea de Extremadura en sus cuarenta años de existencia", ha dicho Alcántara.

Los otros tres grupos políticos de la corporación cacereña (PSOE, PP y Ciudadanos) se han abstenido en la votación sumando 17 votos, y en la defensa de su postura han coincidido en que antes de pronunciarse sobre el nuevo proyecto de mina subterránea es necesario contar con los informes técnicos pertinentes.

La portavoz del Gobierno local, María José Pulido, ha señalado que su grupo se suma a la "preocupación" que existe en la ciudad por este proyecto, pero ha defendido que el decreto regional no influye en la autonomía local porque las licencias de obras tiene que otorgarlas el consistorio, por lo que ha reiterado que cuando se tengan todos los informes técnicos será el momento de tomar decisiones.

"SE DECIDIRÁ EN CÁCERES"

En parecidos términos se ha pronunciado el alcalde Luis Salaya tras la votación de la moción cuando ha tomado la palabra para insistir en que el proyecto de la mina "se decidirá en Cáceres", y ha argumentado que cuando en marzo pasado dijo que dimitiría si un gobierno socialista permitía la mina se refería al proyecto que se barajaba en aquel momento a cielo abierto, pero ahora cuando se ha planteado una mina en galerías subterráneas se ha mostrado a favor de contar con "toda la información" antes de tomar una decisión de apoyo o no al proyecto.

Este es también en términos generales el argumento del PP, desde cuyas filas el concejal José Ángel Sánchez Juliá ha calificado la moción de "ruido electoral" y ha señalado que "faltan piezas del puzle", en alusión a los informes de los técnicos sobre el proyecto de la mina por lo que los 'populares' se posicionarán cuando se tengan todos los datos.

"Esta moción busca seguir enfrentando a unos cacereños con otros y estas decisiones tan importantes no se pueden tomar al albur del ruido electoral", ha subrayado, al tiempo que ha calificado el decreto del litio de "aberración jurídica".

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, que también se ha abstenido, ha indicado que el Pleno municipal "no es el momento ni el lugar" para proponer el debate sobre el citado decreto regional, ya que el Ayuntamiento de Cáceres no tiene capacidad jurídica para derogar un decreto ley aprobado democráticamente en el Parlamento extremeño, y ha defendido que la viabilidad del proyecto debe basarse en informes técnicos.

Durante el debate de la moción, los concejales de una y otra bancada se han echado en cara el cambio de postura respecto a este proyecto de mina en la ciudad y los "vaivenes" que han protagonizado desde que se puso sobre la mesa la intención de construir una mina en la capital cacereña.

Por su parte, una treintena de representantes de la plataforma Salvemos la Montaña se han concentrado a la entrada del ayuntamiento con pancartas en contra de la mina pero no han podido acceder a la sesión plenaria. Han pedido a los representantes municipales que fijen "ya" su posición respecto al proyecto de la mina y "se retraten" sobre si apoyan o no la mina.

El alcalde ha explicado que no se les ha dejado entrar al Pleno porque ya habían comenzando las intervenciones de los concejales y ha defendido que en otras muchas ocasiones miembros de la plataforma han intervenido en los plenos cacereños y se les ha dejado exponer mensajes contra la mina, pero en esta ocasión, el salón estaba ocupado por trabajadores de Canal de Isabel II que han sido a exponer su situación laboral.