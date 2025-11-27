El Ayuntamiento de Cáceres y colectivos sociales rubrican el protocolo para atender a personas sin hogar este invierno

Firma del protocolo 'Ola de frío' para atender a personas sin hogar en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres y representantes de varias asociaciones de atención a personas desfavorecidas han firmado este jueves el 'Itinerario de emergencia social de atención a personas sin hogar ante condiciones atmosféricas adversas 2025-2026', un protocolo de coordinación y atención dirigido a personas sin hogar de la ciudad, ante situaciones de frío o calor extremo.

El acto de firma ha tenido lugar en el Salón de Plenos y ha contado la presencia y participación del alcalde, Rafael Mateos, la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, así como las organizaciones y asociaciones que participan en este protocolo y que son Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, Banco de Alimentos y la Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad.

Este itinerario, más conocido como 'Protocolo del frío', se activará el próximo lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de marzo, con posibilidad de ampliación, si las condiciones meteorológicas así lo requieren. El objetivo es atender a las personas que duermen en la calle con el traslado a centros de asistencia o, en caso de que no quieran ir, suministrarle mantas y comida caliente para pasar la noche.

Rafael Mateos, ha agradecido la presencia y el trabajo conjunto de las instituciones y entidades para poner en marcha este "protocolo que no tiene otro objetivo que mejorar la atención a las personas en situación de sin hogar".

El regidor ha recordado que, desde hace tres años, se viene activando también en los meses de verano, "cuando el calor es muy duro en una tierra y una región como Cáceres", y ha resaltado que estas actuaciones "son un ejemplo de coordinación entre las administraciones públicas y las entidades que trabajan en el ámbito social".

"Ojalá no tuviésemos que firmar ni poner en marcha este recurso, pero, dado que es necesario, al menos que podamos seguir haciéndolo con un respaldo económico suficiente y con el compromiso y la colaboración de las entidades que hoy nos acompañan", ha concluido Mateos.

CENTROS DE ATENCIÓN DIARIA

Como es habitual, el protocolo contará con dos centros de referencia gestionados por Cáritas como son el Centro Vida, junto a la estación de Renfe, abrirá de 10,00 a 13,30 horas y de 16,30 a 21,00 horas. Durante 2025 ha recibido una subvención municipal de 50.000 euros y ha atendido a 74 personas (61 hombres y 13 mujeres), con una ocupación media del 99,8%. Dispone de 16 plazas.

Por otro lado está el Centro de Emergencia Social (CES), activo desde 2018 como recurso de mínima exigencia, que abrirá de 22,00 a 10,00 horas y contará con 13 plazas (9 para hombres y 4 para mujeres). Durante este año ha atendido a 111 personas (81 hombres y 30 mujeres), con una ocupación del 82%. Para evitar colas en noches de frío extremo, Cáritas realizará una reserva nominativa de plaza para quienes manifiesten su intención de pernoctar.

Una de las principales novedades es la nueva ubicación del CES, que desde el 31 de marzo dejó el Albergue Municipal para trasladarse a un edificio de las Hermanas Trinitarias en la calle Hernando Pizarro. El cambio ha permitido aumentar una plaza femenina. El IMAS ha incrementado en 20.000 euros la subvención a Cáritas para cubrir los gastos de adecuación y mantenimiento, dentro de un convenio global de 120.000 euros firmado entre ambas entidades.

ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN RED

El IMAS se encargará de atender y derivar a estos centros a personas sin hogar en horario de 8,00 a 15,00 horas pudiendo gestionar ingresos en pensiones u hostales cuando los centros estén completos y exista especial vulnerabilidad. También podrán realizarse derivaciones a recursos sanitarios, sociales o especializados según cada situación.

Por las noches, Cruz Roja (de lunes a jueves, de 22,00 a medianoche) y DYA Social (viernes a domingo, en el mismo horario) prestarán atención directa en la calle, ofreciendo mantas, comida caliente, información y apoyo psicosocial. Mientras, la Policía Nacional y la Policía Local colaboran informando de los recursos y acompañando a las personas que lo necesiten.

La Obra Social la Milagrosa ofrecerá alimentos en su comedor social de 12,30 a 13,30 horas, así como reparto de mantas, productos de higiene y acceso al ropero. Mantendrá también el servicio de comidas a domicilio dirigido a personas mayores o familias con dificultades. Para ello ha recibido una subvención del IMAS de 20.000 euros, además de los 10.000 euros anuales destinados al comedor.

El Banco de Alimentos proporcionará alimentos y agua a Cruz Roja y DYA para sus salidas nocturnas. En 2025, ha firmado su primer convenio con el IMAS, dotado con 10.000 euros, para apoyar la compra de alimentos.