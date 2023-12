El Ayuntamiento de Cáceres disuelve los organismos autónomos de Juventud, Deportes y Universidad Popular

Es el primer paso para integrarlos en su organigrama general y "ganar en eficacia adminisrativa"



CÁCERES, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves en la sesión plenaria del mes de diciembre la disolución de tres de los cuatro organismos autónomos que tenía hasta ahora, concretamente, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), el Instituto Municipal de Juventud (IMJ) y la Universidad Popular (UP), de manera que solo mantiene su estructura autónoma el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

La disolución de estos organismos autónomos, primer paso para la integración en el consistorio, ha sido aprobada por el PP y Vox mientras que PSOE y Unidas Podemos se han abstenido, al entender que el proceso se ha llevado a cabo con premura y sin conocimiento de los trabajadores implicados, mientras que el concejal de Recursos Humanos, Empleo, e-Administración y Deporte, Emilio Borrega, ha explicado que todos los trabajadores han sido informados por los respectivos concejales del área.

Según Borrega, este paso se da para optimizar los recursos y mejorar el funcionamiento de estos organismos, que no se han desarrollado "lo suficiente", por lo que ha calificado de "paso valiente" esta disolución para solucionar unos problemas "históricos".

"Este procedimiento se está haciendo con los trámites que establece la norma", ha apuntado Borrega, que ha incidido en que se trata de "reorganizar estas áreas para que sean más ágiles", por lo que "estas tres competencias volverán al ayuntamiento en mejores condiciones de las que están".

Así, ha asegurado que la Ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 4, justifica la potestad de autoorganización municipal y confiere a las entidades locales, "en consecución de una Administración ágil y eficaz, suprimiendo trámites y procedimientos innecesarios que dilatan y retrasan la adopción de los acuerdos".

"Por lo tanto, con esta integración ganamos en agilidad a la hora de efectuar los trámites necesarios para la gestión administrativa. Estos organismos autónomos en su día pudieron ser una apuesta del Ayuntamiento, buscando esa autonomía, que a día de hoy no se ha conseguido", ha subrayado Borrega.

Según ha explicado el concejal, el IMD solamente tiene un trabajador, el IMJ tiene tres trabajadores y la UP "alguno más", pero "todos con una gran dependencia del resto de los servicios del Ayuntamiento". En cuanto a su capacidad económica, "su escasez de recursos limita la capacidad de decisión de los órganos unipersonales, centrándose las decisiones en órganos colegiados, lo que contribuye a retraso y dilatación en todos los trámites", ha apuntado.

EVITAR LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES

"Tengamos en cuenta que existe una duplicidad de funciones y tanto la ley como el sentido común nos dicen que los recursos públicos deben orientarse", ha añadido el edil, que ha incidido en que esta decisión se toma su gestión a la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de la mejora de la gestión del sector público, y esto es lo que este equipo de Gobierno pretende con esta medida.

Según ha explicado Borrega, los servicios que se prestan se harán en mejores condiciones que hasta ahora, "porque se gestionarán con mayores y mejores recursos que hasta ahora se han venido produciendo, puesto que la garantía de ello es que formarán parte de las competencias del Ayuntamiento como cualquier otro servicio".

En cuanto a los trabajadores titulares de los organismos autónomos formarán parte de la plantilla de personal del Ayuntamiento "en las mismas condiciones que tienen atribuidas a día de hoy". Y esta integración "no supondrá un incremento del gasto de ninguna manera, puesto que no se originan gastos innecesarios y gastos que no estén recogidos".

Respecto al material fungible y medios con los que cuentan los organismos autónomos, "se utilizarán hasta su deterioro o hasta que se terminen, y cuando esto haya que reponerlo se harán en las condiciones que se hacen en cualquier otro servicio del Ayuntamiento".

Borrega ha explicado que el IMAS no forma parte de esta disolución y mantendrá su forma jurídica, "porque sí se ha desarrollado de tal manera que puede funcionar de forma autónoma", ya que cuenta para 2024 con un presupuesto de más de cuatro millones de euros y tiene una plantilla de 49 trabajadores personales, funcionarios e interinos, además de 65 auxiliares de ayuda a domicilio, cuatro técnicos sociales y cinco ordenanzas, y gestionan "múltiples programas y servicios de todo tipo que justifican su razón de ser".

El proceso de integración será más rápido tanto en el IMD como en el IMJ, mientras que en la UP "será algo más lento", puesto que tendrá que esperar a la finalización de proyectos o cursos de formación para el empleo que se están desarrollando. Aun así, se garantiza que esta integración quedará concluida a lo largo del año 2024.

Así las cosas, el equipo de Gobierno entiende que la disolución de los organismos autónomos y su integración en el Ayuntamiento de Cáceres "es una buena medida" que cuenta con los informes jurídicos y económicos favorables. "Es una medida que garantiza el servicio público que presta este ayuntamiento a la ciudad de Cáceres en las mejores condiciones desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la agilidad administrativa", ha concluido.

La concejala de Vox Raquel Mirat ha justificado su voto a favor porque supondrá "la reducción de trámites y las duplicidades" ya que us estatutos actuales datan del 2005 y "la justificación de su creación era una flexibilidad", pero "realmente esto no es así, ya que estos organismos, al ser autónomos, necesitan más trámites administrativos y no reciben tanto presupuesto como para justificar su existencia".

El concejal socialista Ñete Bohigas ha criticado el proceso de esta disolución en el que "ha habido muchas más incertidumbres que certezas, y eso es lo que tenemos que evitar", por lo que el PSOE se ha abstenido.

Además, cree que "cambiar la estructura, para agilizar la Administración, no significa que los problemas del IMD, del IMJ, de la Universidad Popular vayan a solventarse, ni muchísimo menos", sino que habrá que cambiar la política local de estas materias para mejorar sus resultados.

Por último, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha señalado que están de acuerdo en el fondo pero no en las formas, ya que no se ha contado con los grupos de la oposición para dar este paso que afecta a varios trabajadores, y por eso se han abstenido. "Esto se tenía que haber hablado antes y se tenía que haber hecho un análisis más exhaustivo de por qué lo hacemos, de cómo lo hacemos, de analizar cada uno de los organismos autónomos", ha concluido.