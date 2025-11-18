El Ayuntamiento de Cáceres impulsa una campaña formativa en primeros auxilios para la ciudadanía

Presentación de la campaña formativa de primeros auxilios para la ciudadanía - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres va a poner en marcha una campaña formativa en primeros auxilios dirigida a la ciudadanía y orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en cualquier entorno cotidiano. El objetivo es dotar a la población de conocimientos básicos y habilidades prácticas que permitan prestar una primera atención de urgencia a una persona accidentada hasta la llegada de los servicios sanitarios especializados.

La campaña contempla la realización de hasta 15 cursos presenciales, distribuidos por los cuatro distritos de la ciudad y las tres pedanías, con capacidad para formar a alrededor de 225 personas.

Cada curso tendrá una duración de tres horas y un máximo de 15 participantes, e incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre conceptos básicos de primeros auxilios, activación del sistema de emergencias, soporte vital básico, uso de desfibriladores, posición lateral de seguridad, obstrucción de la vía aérea, hemorragias, convulsiones, ictus y fracturas, entre otros.

Se trata de una actuación incluida en el programa de Presupuestos Participativos de 2025 con una asignación de 10.580 euros, y ha sido presentada este martes por el concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, y por la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos.

"La adquisición de estas competencias puede resultar clave en los primeros minutos tras un accidente, influyendo significativamente en la evolución del afectado, incluso puede salvar vidas", ha dicho Borrega.

La empresa adjudicataria para la organización de estos cursos, Emecardio, es la encargada de diseñar e impartir la formación, en coordinación con la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del ayuntamiento cacereño.

REGISTRO ONLINE

Para poder participar en estos cursos, los interesados tendrán que cumplimentar un registro online a partir de este martes en la web de la empresa adjudicataria.

El pliego establece como requisito mínimo que todos los formadores cuenten con la titulación de Técnico/a en Emergencias Sanitarias o superior en el ámbito sanitario, además de poseer al menos un año de experiencia acreditada como docentes en este tipo de formación.

"Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cáceres reafirma su compromiso con la prevención, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, promoviendo una formación accesible y útil que puede resultar determinante en situaciones de emergencia", ha señalado el concejal.

Por último, Emilio Borrega ha agradecido a las asociaciones vecinales que impulsaron esta iniciativa a través de los Presupuestos Participativos, y se ha mostrado convencido de que será todo un éxito en cuanto al número de asistentes.

Los primeros talleres comenzarán el 26 de noviembre y se desarrollarán hasta el 20 de diciembre en diferentes jornadas y en los centros cívicos o casas de cultura de varios barrios de la ciudad.