La Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres se adelanta un día para no coincidir con el desfile de San Jorge

Presentación de los actos de la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres - CVM

CÁCERES, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Bajada de la Virgen de la Montaña a Cáceres desde su santuario se adelanta este año un día, al martes 21 de abril, para no coincidir con el desfile de San Jorge, que se celebra la víspera de la festividad, por lo que será el miércoles, 22 de abril, el día que tradicionalmente la patrona de la ciudad abandona su morada para pasar nueve días en la concatedral de Santa María.

La festividad, declarada de Interés Turístico Regional, se prolonga de esta forma un día más, ya que la imagen subirá de nuevo al santuario en procesión el primer domingo de mayo que, en este caso, es el día 3.

Esta es la principal novedad del Novenario de la Virgen de la Montaña cuyo programa se ha presentado este pasado sábado por parte del mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, en un acto que ha tenido lugar en el Hotel Hilton Palacio de Godoy, con la presencia de la consejera de Turismo, Victoria Bazaga; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la ganadora del concurso del cartel, Angélica Soleto, entre otras autoridades.

El pregón tendrá lugar este jueves, 16 de abril, en el Gran Teatro a las 20,00 horas y correrá a cargo de la doctora Soledad Borreguero Cerezo. A partir de ahí comenzará la cuenta atrás de una de las festividades más participativas de la ciudad en la que no faltarán los besamantos, la presentación a la Virgen de los niños nacidos en el último año y campañas solidarias de recogida de alimentos.

Durante el Novenario, la imagen de la patrona de Cáceres lucirá 9 de los 209 mantos que tiene y, como novedad, la Virgen de la Montaña llevará durante los días que esté en la concatedral una Tau de San Francisco que después se va a sortear, para lo que se pondrán a la venta papeletas al precio de un euro.

CÚPULA TRANSPARENTE Y EXPOSICIÓN DE MANTOS

Otra de las novedades será una exposición que podrá verse del 21 de abril al 2 de mayo en el Palacio Episcopal, en la plaza de Santa María, compuesta por mantos de la Virgen de la Montaña primigenia, con creaciones de menor tamaño que son reproducciones exactas de los de la imagen titular.

También este año se ha construido una cúpula de metacrilato transparente para que, en el caso de que llueva en las procesiones de bajada o subida, se pueda cubrir la imagen de una forma más digna y más visible, sustituyendo al plástico que se colocaba para protegerla del agua.

La Cofradía de la Virgen de la Montaña también quiere solidarizarse con los colectivos que trabajan para paliar los destrozos de las inclemencias del tiempo, como incendios o inundaciones, por lo que se rendirá un homenaje a los bomberos del Sepei, y una representación de ellos podrá copresidir la procesión de Bajada acompañando a la imagen.

CALENDARIO DE ACTOS

Tras el pregón de este jueves, el siguiente acto que marcará el Novenario será el traslado de los enseres hasta la concatedral de Santa María, que se celebrará el domingo, 19 de abril, a partir de las 9,30 horas.

La Bajada de la Virgen de la Montaña será el martes, 21 de abril, con la procesión que llegará a las 19,00 horas a Fuente Concejo, donde será recibida por el alcalde, Rafael Mateos, que le entregará el bastón de mando de la ciudad, así como otras autoridades políticas, judiciales, civiles y militares.

La procesión continuará por la calle Caleros, que se engalanará para la ocasión con flores de papel de color blanco y azul realizadas por diversos colectivos ciudadanos. La tuna recibirá a la cacereña bonita en las cuatro esquinas y después la imagen llegará hasta la Plaza Mayor, donde la esperarán cientos de cacereños para continuar en procesión hasta la concatedral de Santa María.

El templo permanecerá abierto todos los días, desde las 8,00 horas hasta las doce de la noche, excepto el jueves, 30 de abril, y el sábado, 2 de mayo, que se cerrará a las once de la noche, por motivos de organización. Miles de cacereños acudirán como siempre a ver a su patrona, que lucirá cada día un manto distinto que servirá para el tradicional juego de adivinar el color.

El Besamanto será el 1 y 2 de mayo, a partir de las 8,00 horas; la campaña de recogida de alimentos será el miércoles, 29 de abril, en la sede del Obispado, y también ese día se celebrará la presentación de los niños nacidos durante el año, a las 16,30 horas.

En el calendario no faltará el Besamanto de enfermos ya que la cofradía acercará el Manto de la Virgen a las personas con problemas de movilidad o que estén ingresadas en hospitales y que deseen besarlo. Hay que avisar previamente en las parroquias de cada barrio o en la sacristía de la concatedral.