Bajan de 24 a 16 las estaciones de aforo en nivel rojo del Guadiana, donde continúan desembalsando 24 presas

Presa de García Sola desembalsando. - CHG

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de estaciones de aforo que superan el umbral de nivel rojo en la cuenca del Guadiana este viernes, 13 de febrero, ha descendido a 16, frente a las 24 de este pasado jueves.

De ellas, continúan en el máximo nivel de riego de inundaciones 10 estaciones en Extremadura, frente a las 17 del jueves. Este es el caso de las ubicadas en Orellana la Veja, Campanario, Don Benito (Guadiana y Ruecas), Logrosán, Villagonzalo, Mérida, La Garrovilla, Talavera la Real (Limonetes) y Badajoz.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas "muy peligrosas" con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Asimismo, se mantienen en 24 las presas de la cuenca que siguen aliviando en Extremadura: Cíjara, García Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón, La Colada.