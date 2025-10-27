Bautista dice a los grupos "están a tiempo" de retirar enmiendas a totalidad de PGEx, que "cierran la puerta" al acuerdo

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha recordado a los grupos parlamentarios este lunes que "están a tiempo" de retirar las enmiendas a la totalidad que han presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, antes de que se debatan y voten este martes en la Asamblea de Extremadura.

Esta retirada de las enmiendas a la totalidad supondría "tender la mano a poder seguir negociando con el Gobierno", ha señalado Bautista a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha reiterado a los grupos que "si quieren negociar, si quieren dialogar, están, por tanto, a tiempo de retirar la enmienda a la totalidad que tienen presentada", ya que a su juicio supone "cerrar la puerta al diálogo".

"No hay diálogo con enmiendas a la totalidad presentada, eso es algo que todo el mundo entiende y que ellos saben", ha considerado Abel Bautista, quien ha aseverado que "una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier posible acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios", por lo que este ahora mismo, "depende de ellos", ha resaltado.

Si finalmente no se retiras esas enmiendas a la totalidad y se debaten este martes en el pleno de la Asamblea, Bautista ha señalado que desde la Junta de Extremadura no dan "por hecho nada", ya que "eso dentro de la libertad y de la capacidad de decisión que tienen los grupos parlamentarios", ya que el Ejecutivo extremeño ha "cumplido con su deber, el deber de presentar unos presupuestos", ha dicho.

