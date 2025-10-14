Bautista siente "pena" de que Vox actúe en Extremadura según decida Madrid "sin tener ni idea" de sus necesidades

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha dado por hecho que Vox no va a apoyar los presupuestos elaborados por la Junta para 2026 y ha reconocido que siente "pena" del papel que desempeñan sus diputados en la región siempre a expensas de lo que les indica la dirección nacional en Madrid a pesar de no tener "ni idea" de lo que necesita Extremadura, a la que conocen "por cuatro fotos de Instagram" y por "cuatro monterías a las que vienen".

Así se ha mostrado el también secretario general del PP en Extremadura tras ser preguntado por el punto en el que se encuentran las negociaciones con los de Abascal de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, a falta de un día para que cumpla el plazo para que sean registrados en el parlamento regional.

Cabe recordar que el PP no tiene mayoría suficiente para aprobar en solitario las cuentas, y que la propia presidenta, María Guardiola, ya avanzó que si este año no salen adelante las cuentas convocará elecciones anticipadas.

En este punto, se ha referido a unas palabras en un corrillo hace una semana del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que señalaba, según Bautista, que "no tenían nada que negociar en los presupuestos generales de Extremadura y que les gustaban más unas elecciones".

En todo caso, ha corroborado que este mismo martes ha recibido un correo electrónico del Grupo Parlamentario Vox en la que avanzaba que su posición sería marcada en la rueda de prensa ofrecida por su presidente, Ángel Pelayo Gordillo, y de la que el consejero extrae que "no tienen nada que negociar con el Gobierno de la Junta de Extremadura".

