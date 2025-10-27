Cáceres colocará dos esculturas en sendas rotondas por el 40 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad

CÁCERES 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha aprobado este lunes el presupuesto para 2026, que asciende a 250.000 euros. Entre las inversiones aprobadas figuran 66.000 euros destinados a la instalación en la ciudad de dos monumentos que conmemoren el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que se cumplirá en noviembre del año que viene.

Serán dos esculturas que se colocarán una en la rotonda del IES Universidad Laboral y otra en la rotonda que da acceso al barrio El Junquillo, según ha adelantado el concejal de Patrimonio y Urbanismo, Tirso Leal.

Además, se invertirán 19.000 euros en la eliminación de pintadas y graffitis; y otros 29.000 euros para eliminar 'elementos degradantes' en la Ciudad Monumental y mejorar así su imagen. Del presupuesto anual, también se reservan 3.000 euros para la modificación del estudio técnico del proyecto de mirador turístico de San Marquino, que volverá a ser licitado "cuanto antes", una vez ha quedado desierto el concurso por cuestiones logísticas.

Se prevé destinar 11.000 euros a la eliminación del jardín de la diosa Ceres del Foro de los Balbos, "que es foco de basura por el incivismo de algunas personas", informa el consistorio en nota de prensa. Para ello, se suprimirá el parterre para dejarlo expedito de cara a la restauración del lienzo de esa parte de la muralla.

Por último, se consignan créditos por importe de 26.000 euros para la concesión de subvenciones a la Unión de Cofradías Penitenciales y a la Real Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña, para la restauración de su patrimonio histórico-artístico.

Leal ha valorado como "muy positivo" el acuerdo para aprobar el presupuesto para 2026, un año que será importante para la ciudad porque se celebran 40 años de la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco.

"Una vez aprobado el presupuesto, nos pondremos manos a la obra para organizar varios actos que ensalcen nuestro rico patrimonio que valió en su día para que declararan a Cáceres ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha explicado.

El responsable municipal de Patrimonio ha recordado que este reconocimiento no sólo puso en valor la riqueza y la autenticidad de la Ciudad Monumental de Cáceres, la mejor conservada de España y la tercera de Europa, "sino que también impulsó la proyección turística y económica de toda la ciudad".

"Desde entonces, Cáceres es un referente en materia de conservación de su patrimonio, siendo un destino que enamora a quien nos visita, y nuestra tarea cada día es mantener este rico legado", ha concluido el concejal.