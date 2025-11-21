Cáceres contará con tres nuevos aparcamientos disuasorios en barrios periféricos de la ciudad

Archivo - El concejal de Infraestructuras de Cáceres, Víctor Bazo, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Se invertirán 600.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres invertirá los 600.000 euros procedentes de un plan especial de la Diputación Provincial en la construcción de tres nuevos aparcamientos disuasorios en barrios periféricos de la ciudad, con el objetivo de promover el uso del transporte público y proveer de zonas de aparcamientos a barriadas que están creciendo en el número de población y necesitan de estos servicios.

Los tres barrios que se barajan son el Residencial Gredos, El Junquillo y la zona del Vivero, en los alrededores del centro comercial Ruta de la Plata, según ha anunciado este viernes el concejal de Infraestructuras del consistorio cacereño, Víctor Bazo.

Aunque no se ha cerrado todavía el expediente, ya que se está viendo el encaje presupuestario, estas tres actuaciones se llevarán a cabo en una parcela al lado de la sede de la Casa de Cultura de la Barriada de Gredos, que es una demanda vecinal que se incluye "en los presupuestos participativos casi todos los años".

"Otra de las zonas que creemos importante de actuar sería en la barriada del Junquillo, donde ya nos va llegando mucha demanda de aparcamientos. Y la tercera parte son los alrededores de la zona El Vivero", ha adelantado Bazo en declaraciones a los medios este viernes.

En este último barrio del Vivero se está buscando una parcela para "dar una solución a una zona que también tienen muchísimos problemas de aparcamiento y también conseguiríamos con un aparcamiento disuasorio que no se accediera al centro de la ciudad y daríamos salida a la falta de aparcamiento que tienen estas zonas", ha subrayado el concejal.

El objetivo de estos proyectos es promover que los vehículos que vienen de fuera no entren en el centro de la ciudad y "para eso hay que darles alternativas que, al mismo tiempo, también solucionan los problemas de aparcamiento que tienen los barrios de la periferia", ha concluido.

Estos tres nuevos aparcamientos se sumarían a los que se han construido en el barrio de Nuevo Cáceres y en el Parque del Príncipe, además de los que se han proyectado en la zona de la calle Tenerías y en El Madruelo, ambos en el casco antiguo, con los que se quiere dar solución a los problemas de aparcamiento en diferentes barrios de la ciudad.

Cabe recordar que los 600.000 euros que se invertirían en estas tres actuaciones proceden de un plan extraordinario de inversiones que la Diputación de Cáceres anunció el pasado mes de junio destinado a todos los municipios de la provincia, y dotado con 16,4 millones de euros que se repartirán en función de los habitantes de cada municipio.

Aunque la Diputación de Cáceres atiende las necesidades de los municipios menores de 20.000 habitantes, este plan inversor, al igual que otros anteriores, han incluido también las dos grandes capitales de la provincia, Cáceres con 600.000 euros, y Plasencia, que recibirá 400.000, debido a la buena situación económica de la institución provincial y para atender las necesidades de estos dos municipios.