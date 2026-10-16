Cáceres estrena su mural 'Matilda' impulsado por Cáritas para concienciar sobre la inclusión social y la economía verde - EUROPA PRESS

Es obra del artista Jesús Mateo Brea, que se ha inspirado en el cuadro La joven de la perla del pintor neerlandés Johannes Vermeer

CÁCERES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) - Cáceres ha estrenado su mural titulado 'Matilda. Vestir la transformación', que el artista Jesús Mateo Brea ha realizado en la fachada lateral del edificio situado en el número 44 de la calle Parras, y que ha sido encargado por la empresa Remudarte de Cáritas para concienciar a la población sobre la inclusión social, la economía verde y la necesidad de reciclar y reutilizar la ropa como una forma de cuidar el planeta.

Se trata de una obra de 15 metros de altura, protagonizada por una mujer vestida con prendas reutilizadas procedentes de las tiendas Moda re- de Cáceres con un jersey amarillo y un pantalón vaquero, que se complementa con un guiño a la indumentaria tradicional extremeña con un pañuelo de 100 colores en la cabeza y unos pendientes de media luna.

El artista JM Brea ha explicado que se ha inspirado en el cuadro La joven de la perla del pintor neerlandés Johannes Vermeer, por lo que ha utilizado la luz, los colores del traje, la mirada de la joven y su posición mirando al público como elementro artístico para este mural que le ha costado diez días de trabajo.

El mural ha sido unaugurado oficialmente este viernes con la presencia del propio artista, así como el director de Cáritas y administrador de la empresa de economía social Remudarte con Moda re- Cáceres, José Manuel Caballero, que ha realizado una entrega simbólica de la obra a la ciudad de Cáceres que ha recogido el alcalde Rafael Mateos.

"Queremos regalar a Cáceres una obra que hable de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser: una ciudad que cuida su patrimonio, transforma sus recursos, genera oportunidades y se abre al mundo", ha señalado Caballero.

En el acto también han participado el gerente de la empresa de economía social, Miguel Ángel Martín; la portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández; la secretaria del COADE (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura), Mercedes López, así como miembros de Cáritas, representantes de organizaciones sociales, culturales y económicas

Esta inauguración pone también el acento en el valor del arte urbano como una herramienta de comunicación directa con la ciudadanía. Frente a los espacios tradicionales de divulgación, una obra situada en plena calle forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y permite que un mensaje social llegue a personas muy diferentes, sin necesidad de que estas acudan a un espacio específico para recibirlo.

"La calle es el mejor escenario para transformar la conciencia colectiva", ha destacado José Manuel Caballero. "El arte nos permite acercar estos mensajes de una manera diferente, creando un espacio de encuentro entre ciudadanía, cultura y compromiso social", ha añadido.

En la placa instalada junto a la obra se dispone de un código QR con toda la información sobre el mural. Además, en el acto de inauguración se ha habilitado en la parte inferior de la obra un espacio de lienzo en blanco para que la ciudadanía pueda participar durante el fin de semana, dejando escrito con un rotulador su deseo, palabra o compromiso con la transformación de la sociedad.

Así, 'Matilda' no se plantea únicamente como una intervención estética en el espacio público, sino como un mensaje abierto a la ciudadanía sobre la capacidad que tenemos como sociedad para transformar. La obra conecta directamente con la actividad de Remudarte con Moda re- Cáceres que trabaja para dar una segunda vida a los productos textiles al tiempo que genera oportunidades laborales para personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.

"La economía circular no consiste únicamente en recuperar materiales, sino también en recuperar oportunidades", ha subrayado José Manuel Caballero. "Cuando alargamos la vida de una prenda estamos reduciendo residuos y consumo de recursos, pero cuando lo hacemos generando empleo social estamos contribuyendo también a transformar vidas", ha explicado.

CONSUMO RESPONSABLE

Desde esta perspectiva, la obra invita a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de consumo más responsable, en el que se valore la durabilidad de las prendas, su reutilización y reparación y las posibilidades que ofrece la economía circular frente al modelo de usar y desechar.

El mensaje ambiental se une así al mensaje social, porque detrás de cada proceso de recogida, clasificación, preparación para la reutilización y gestión textil existen personas, profesionales y oportunidades de empleo.

Este mural no solo enriquece el paisaje urbano, sino que también se alinea firmemente con el proyecto de Cáceres 2031 a través del concepto de la transcultura, celebrando el diálogo, el intercambio y el encuentro entre diversas identidades culturales.

Asimismo, la obra plasma el compromiso de la ciudad con la economía circular y social, demostrando cómo el arte y la cultura pueden integrarse en modelos sostenibles que aprovechan los recursos locales, generan cohesión comunitaria y promueven un impacto positivo y equitativo en la sociedad cacereña.

El alcalde Rafael Mateos ha agradecido a Remudarte con Moda re- la idea de realizar este mural que ha permitido "sacar a la calle la esencia de su propuesta de economía circular". "Nos invitan a reflexionar sobre nuestras raíces, pero no con añoranza, si no constatando que esas tradiciones, que esos colores y esos complementos que heredamos de nuestras abuelas, siguen vivos y tienen futuro en las siguientes generaciones. Que somos capaces de reinventarnos y de crecer con ilusión", ha dicho.

"Al mismo tiempo, embellecemos un muro que da la bienvenida al corazón de la ciudad y que ahora lo hace de un modo espectacular, con el realismo de las obras de Jesús Mateo Brea. Una muestra de cómo la cultura inunda nuestras calles y por qué desde Europa son conscientes de que somos finalistas para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 por derecho propio y con motivos más que suficientes", ha resaltado el regidor.

Para JM Brea, sumarse a este proyecto ha supuesto "una oportunidad única de demostrar el verdadero poder del arte en la calle". "Crear el mural en pleno centro de Cáceres ha sido un reto tan exigente en lo técnico como enriquecedor en lo humano. El arte urbano no debe limitarse a decorar paredes; su verdadera fuerza radica en conmover y abrir diálogos", ha surbrayado.

Jesús Mateos Brea (Plasencia, 1982), artísticamente conocido como JM Brea, comenzó su andadura en el año 2000 explorando las calles a través del grafiti tradicional. Su evolución hacia un muralismo contemporáneo profundo destaca por utilizar el espacio público como una herramienta de transformación y sensibilización colectiva, entrelazando mitos, identidad rural y una firme conciencia ecosocial.

Con más de dos décadas de trayectoria en el arte urbano, el creador extremeño cuenta con un gran aval internacional, figurando sus obras de forma recurrente entre los mejores grafitis del mundo en la prestigiosa plataforma mundial Street Art Cities con hitos como su aclamado mural 'El Descendimiento'. Además, su veteranía en proyectos de fuerte calado social en la región, respalda su capacidad para conectar el arte con las realidades de los territorios.