Cáceres organiza una jornada de formación en parada cardiaca y reanimación cardiopulmonar abierta a toda la ciudadanía

Cartel sobre la jornada de formación sobre parada cardiaca que se celebrará en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres colabora con el Área de Salud de Cáceres en la organización de una jornada de concienciación sobre la parada cardiaca y formación en Soporte Vital Básico para toda la ciudadanía.

Se celebrará el jueves 16 de octubre en la Plaza Mayor, con motivo del Día Mundial de la Parada Cardiaca, y cualquier persona podrá aprender cómo actuar y realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) en una situación de emergencia.

Con el lema 'Todos los ciudadanos pueden salvar una vida', se desarrollará de 10,30 a 12,30 horas. La participación es gratuita y abierta a todas las edades.

Se contará con la intervención de más de 60 instructores de los principales servicios sanitarios que trabajan en la cadena asistencial de una parada cardiaca, tanto de los hospitalarios como de los extrahospitalarios (112), y también participarán las asociaciones sociosanitarias (Cruz Roja, DYA, ARA).

En primer lugar, realizarán la demostración de una RCP (Reanimación cardiopulmonar). Después, emplearán 70 simuladores reales para enseñar de manera activa a los participantes las técnicas y maniobras del Soporte Vital Básico, añadiendo información sobre el uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA), posición lateral de seguridad y maniobras ante la obstrucción de la vía aérea.

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha explicado que con este evento, el cosnistorio cacereño se une a los actos convocados con motivo del Día Mundial de la Parada Cardiaca.

La jornada por motivo del Día Mundial de la Parada Cardiaca se celebró por primera vez el año pasado, contando con la presencia del alumnado de 1º de Bachillerato de 8 centros educativos de la ciudad. En esta ocasión, además de invitar a los alumnos de 4º de la ESO, "se espera que vengan todas las personas que estén interesadas y superar la participación del año pasado con más de 400 asistentes".

Si la lluvia impidiese la celebración al aire libre en la Plaza Mayor, el acto se trasladaría al Pabellón Polideportivo Municipal Juan Serrano Macayo, durante el mismo horario anunciado.

"Animamos a la ciudadanía a que participen en este evento y difundan este mensaje que salva vidas. Cualquiera puede formar parte, en un momento dado, de un eslabón vital en la cadena de supervivencia. En ese caso, conocer una actuación rápida y sencilla puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", ha subrayado Solís.