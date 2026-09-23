Cáceres recibe el galardón como mejor destino cultural otorgado por la revista Viajar

El alcalde, Rafael Mateos, recibe el premio como Mejor destino cultural de la revista Viajar - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres ha recibido este miércoles en Madrid el Premio Destino Cultural de los V Premios Viajar, un galardón que reconoce el posicionamiento de la capital cacereña como destino turístico y cultural de referencia nacional y su capacidad para combinar su patrimonio histórico con una oferta cultural moderna y de vanguardia.

El alcalde, Rafael Mateos, ha recibido el premio en una gala en Madrid, en la que ha destacado que la clave de la evolución de Cáceres como destino cultural ha sido "saber adaptarnos a los tiempos sin perder nuestra esencia", combinando los 40 años de reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con nuevos espacios y propuestas culturales.

Mateos ha puesto en valor el patrimonio de la Ciudad Monumental, pero también la incorporación de nuevos referentes culturales como el Museo Helga de Alvear, así como el futuro Museo del Madruelo, además de la implantación en la ciudad monumental de la sede ibérica de la Fundación Mapfre.

También ha subrayado la consolidación de Cáceres como escenario de grandes acontecimientos culturales y musicales y la capacidad de la ciudad para mantener una programación cultural durante todo el año. Como ejemplo, ha recordado los conciertos de Pablo López y Vanesa Martín celebrados el pasado fin de semana, junto al festival Irish Fleadh y las diferentes actividades desarrolladas en los barrios.

EL RETO DE LA CAPITALIDAD CULTURAL

Mateos ha situado la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 como uno de los grandes retos de futuro para la ciudad. "Ese es el gran reto que estamos asumiendo desde Extremadura", ha afirmado el alcalde, que ha destacado la dimensión transfronteriza de Cáceres, su relación con Portugal y los vínculos existentes con Hispanoamérica como elementos que pueden contribuir al proyecto cultural de la ciudad.

Según ha señalado en su intervención, la candidatura supone la oportunidad de demostrar a Europa la capacidad de Cáceres para aportar desde una ciudad de interior, transfronteriza y con una identidad cultural construida a partir de su patrimonio, pero también de su capacidad para incorporar nuevas propuestas y mirar hacia el futuro.

El Premio Destino Cultural de los V Premios Viajar es consecuencia de una estrategia de promoción turística nacional e internacional que durante 2026 ha reforzado la presencia de Cáceres en diferentes mercados y escaparates, con el objetivo de consolidar a la ciudad como uno de los grandes destinos de interior de España, informa el ayuntamiento cacereño.

Un galardón que se suma a una trayectoria reciente de reconocimientos, ya que recientemente Cáceres ha sido elegida Mejor Destino Cultural en los World's Best Awards España de la revista Travel + Leisure.

Además, el ayuntamiento cacereño recibió el pasado mes de junio el Premio Turismo Extremadura 2026 de El Periódico Extremadura, en reconocimiento a la labor de promoción turística desarrollada con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A estos reconocimientos se suma la presencia de Cáceres en las principales publicaciones especializadas en viajes y turismo de referencia como National Geographic, Travel + Leisure y Condé Nast Traveler, que han situado a la ciudad entre los destinos destacados de España.