Cáceres se suma al Día de la Lucha contra el Sida y recuerda la importancia de no bajar la guardia frente al virus

Acto institucional del Ayuntamiento de Cáceres con motivo del Día de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el próximo 1 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha realizado este miércoles un acto institucional con motivo del Día de la Lucha contra el Sida, que se conmemora de forma internacional el próximo 1 de diciembre, en el que se ha destacado la importancia de no bajar la guardia frente al virus del VIH y de la educación para ponerle barreras, así como no estigmatizar a quienes lo contraen.

El acto ha contado con la presencia de alumando del colegio Diocesano; miembros de la corporación municipal; la directora del Hospital San Pedro de Alcántara, Julia Mohedano; y el presidente del Comité Antisida de Extremadura (CAEX), Santiago Pérez, así como la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, quien ha agradecido a CAEX "su trabajo incansable" en la lucha contra el Sida.

"Por suerte, hemos avanzado mucho en su prevención y también en su tratamiento, pero nuestros esfuerzos nunca serán suficientes mientras el VIH siga prevaleciendo en nuestra sociedad", ha dicho Solís, que ha resaltado la importancia de la detección precoz a través de los test que la organización realizar "con la máxima discreción".

Solís ha subrayado "la importancia de aprender desde pequeños, a poner barreras al virus y también a no señalar ni estigmatizar a quienes contraen el VIH".

Por su parte, Santiago Pérez ha leído el manifiesto del Comité Antisida, bajo el lema 'Por salud. Por responsabilidad. Hazte la prueba del VIH', donde se indica que "hoy alzamos la voz para recordar que el VIH/SIDA no es solo una enfermedad: es un reflejo de nuestras desigualdades, de nuestros silencios y nuestros prejuicios. Pero también es un espacio donde la ciencia, la solidaridad y la dignidad humana han demostrado su fuerza".

"Exigimos acceso universal, equitativo y continuo a los servicios de salud, denunciamos la persistencia del estigma y la discriminación, reivindicamos la educación como estrategia esencial para frenar la epidemia, defendemos los derechos humanos y la dignidad de quienes viven con VIH", ha leído Pérez.

En el manifiesto se pide el impulso de la investigación científica y la innovación médica, se hace un llamamieto a la cooperación global y comunitaria, y se honra la memoria de quieres ya no están, al tiempo que se pretende acompañar "a quienes viven hoy esta realidad". "Afirmamos que la palabra es un puente", se señala en el texto.

Además, se ha hecho hincapié en que el manifiesto "es un compromiso vivo" y "la promesa de no retroceder en la conquista de derechos, de no permitir que la ignorancia domine, de no dejar que nadie quede atrás. Es un llamado a actuar con sensibilidad, responsabilidad y humanidad. Porque cada vida importe. Porque la dignidad no se negocia. Porque el sida no define a nadie".