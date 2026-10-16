La Cámara de Comercio de Badajoz programa catas o talleres e impulsa una misión comercial inversa en la Feria Espiga

Actividades de la Cámara de Comercio de Badajoz en la FEria Espiga - CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Badajoz vuelve a estar presente en la Feria Espiga 2026 con un espacio propio y un programa de actividades orientado a promover el tejido empresarial extremeño, poner en valor la calidad de los productos agroalimentarios de la región y generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas participantes.

De este modo y a través de su Club Cámara, la mayor red empresarial de networking de la provincia como ha destacado la institución cameral en nota de prensa, organiza diferentes propuestas que combinan gastronomía, promoción de productos y relaciones empresariales.

Así, el programa incluye showcookings, catas de vino, degustaciones y talleres con el objetivo de convertir su espacio en un punto de encuentro para empresarios, profesionales y visitantes, en el marco de esta III Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebra del 16 al 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) organizada por Caja Rural de Extremadura.

Esta participación, como ha detallado en nota de prensa la Cámara de Comercio pacense, responde a su compromiso con el impulso de las empresas de la provincia, en aras de favorecer su visibilidad, la creación de contactos profesionales y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración comercial.

Paralelamente a las actividades programadas en la feria, la Cámara organizará, en el marco del Programa Pyme Global y coincidiendo con Feria Espiga 2026, una Misión Comercial Inversa Agroalimentaria destinada a impulsar la internacionalización, la comercialización y el posicionamiento de los productos extremeños.

La iniciativa reunirá a más de 20 compradores nacionales e internacionales, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la oferta agroalimentaria de Extremadura y establecer contacto directo con alrededor de 50 empresas de la región.

La misión contará con compradores internacionales procedentes de varios estados de Estados Unidos, entre ellos Texas, Florida y Colorado, así como de Colombia, Panamá, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala y Corea del Sur. A ellos se sumarán compradores nacionales procedentes de Madrid, Sevilla, Cádiz y Huelva.

Asimismo y en el marco de esta acción está prevista la celebración de más de 440 reuniones comerciales entre compradores y productores extremeños, con el objetivo de favorecer el establecimiento de contactos estratégicos, identificar nuevas oportunidades de negocio y facilitar la entrada de los productos agroalimentarios de Extremadura en nuevos mercados.

El programa contempla la celebración de reuniones comerciales 'B2B', visitas empresariales y actividades de promoción gastronómica, facilitando el contacto directo entre compradores y productores y favoreciendo la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

Vinos, ibéricos, quesos, aceites y otros productos gourmet serán protagonistas de los encuentros, en los que se pondrá de manifiesto la calidad, la diversidad y el potencial comercial de la producción agroalimentaria extremeña.

La programación se completa, además, con showcookings con profesionales de restaurantes de referencia como Dromo, Atrio y Versátil, que contribuirán a mostrar las posibilidades gastronómicas de los productos de la región y a reforzar su promoción ante los compradores participantes.

La Cámara de Comercio de Badajoz ha concluido que la coincidencia de esta misión comercial con la Feria Espiga permitirá aprovechar la proyección del evento para reforzar la visibilidad de las empresas extremeñas, y facilitar nuevas relaciones comerciales con potencial para consolidarse en el mercado nacional e internacional.