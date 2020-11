Campamento Dignidad replica a la presidenta del TSJEx que la ocupación se soluciona facilitando el acceso a la vivienda

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización Campamento Dignidad ha señalado que el "problema" de la ocupación ilegal de viviendas se solucionaría facilitando el acceso a este derecho recogido en la Constitución y no con un endurecimiento de las penas, como ha planteado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.

En concreto, en la inauguración de un curso sobre 'Los aspectos jurídicos de la contratación inmobiliaria', organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Cáceres, María Félix Tena ha abogado por una reforma del Código Penal con un endurecimiento de las penas para las ocupaciones ilegales de viviendas, de modo que justicia pueda actuar "más ágilmente" con la adopción de medidas cautelares.

Campamento Dignidad recuerda que el derecho a la vivienda viene recogido en la Constitución Española pero es "sólo letra muerta en un papel, algo olvidado e incumplido por los diferentes gobiernos independientemente de su color político".

Asimismo, señalan que este encuentro "refuerza la campaña mediática que se ha puesto en marcha contra la ocupación ilegal de viviendas que beneficiará especialmente, a bancos, empresas poderosas y fondos de inversión que son propietarios de muchas viviendas".

Añaden que "los grandes propietarios tratan de presionar al gobierno para que realice las modificaciones normativas necesarias que endurezcan los castigos penales y nadie se atreva a realizar una ocupación ilegal". Con ello, pretenden que "el miedo eche atrás, que impida que por muchas necesidades que se tengan nadie se atreva a ocupar una vivienda, u oponerse a ser desahuciado en el caso de que no cumpla con el pago del alquiler".

Para Campamento Dignidad el problema "no son las ocupaciones ilegales" como ponen de manifiesto los datos oficiales "prácticamente son nulos" en la comunidad y "no existen" en el caso de viviendas particulares, por lo que "lógicamente no debiera preocuparnos este asunto".

Para Campamento Dignidad el "problema real es la escasez de viviendas que sufren las clases trabajadoras y los grupos sociales más desfavorecidos, próximos a la exclusión social".

Por ello, señalan que la mejor manera de que no haya ocupaciones ilegales "y no estar perdiendo el tiempo, preocupados, pensando y debatiendo acerca de la mayor o menor gravedad de las sanciones y penas es que las familias y los jóvenes puedan acceder fácilmente a una vivienda".

Esto contrasta con la existencia en Extremadura de "cientos de viviendas sin utilizar, que con el tiempo se destruyen físicamente, en manos de las entidades financieras". Así cita casos como la urbanización Los Álamos en Mérida, o en manos del Ministerio del Interior en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, u otras en situación parecida en otras localidades de Extremadura, o las 31 viviendas de la Junta de Extremadura, en Villafranca de los Barros, un "claro ejemplo de lo que es la ineficacia, dejadez y el olvido" que sigue en materia de política de viviendas la Junta de Extremadura.

Si el derecho a la vivienda es un derecho fundamental reconocido por todas las instituciones lo lógico sería que "antes de llegar a la situación en la que a una familia por imperiosa necesidad tenga que ocupar una vivienda, habría que sancionar y aplicar castigos penales a los gobiernos que permiten que haya familias sin viviendas". "Ni familias sin casas, ni casas sin familias.