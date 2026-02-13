El Carnaval de Badajoz arranca este viernes con el pregón de Sanguijuelas del Guadiana

Sanguijuelas del Guadiana, pregoneros del Carnaval de Badajoz. - CARNAVAL DE BADAJOZ

BADAJOZ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pregón inaugural del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, junto con el Desfile infantil de comparsas y la final del Concurso de Murgas, abren este viernes el Carnaval de Badajoz 2026, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 el 22 de febrero y espera superar las 750.000 personas en la calle.

Así, la primera de las citas será a partir de las 16,00 con el Desfile infantil de comparsas entre la avenida de Europa y la plaza Minayo con 46 agrupaciones inscritas, y cuya celebración se mantiene por parte del ayuntamiento en una jornada en la que se prevén lluvias hasta las 18,00 horas.

La segunda corre a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, cuyos componentes Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba, serán los encargados del pregón inaugural a partir de las 20,30 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz.

A continuación, la final del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz se celebra a partir de las 22,30 en el Teatro López de Ayala con 'Al Maridi' como constructores de la Alcazaba, 'Marwan Chilliqui' caracterizados de zombis, 'Los Water Closet' y su cuadrilla de costaleros bajo un particular paso de Semana Santa y 'Valentín, entrenador infantil', de entrenadores, para concluir con 'Gitano y de Badahó' (A contragolpe) como Porrina de Badajoz y 'Los Camballotas' de médicos.

(((Más información en Europa Press)))