Carrón critica que Extremadura incumpla el objetivo de déficit y dice que su reducción se debe al "rescate" del Gobierno

Publicado 02/03/2018 14:04:57 CET

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado que la región incumplirá el objetivo de déficit en 2017 y que su reducción desde 2015 se debe al "rescate financiero" del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

De esta manera, Hernández Carrón ha aseverado que el último informe de la Intervención General de la Junta indica que Extremadura incumplirá el objetivo de déficit fijado en el 0,6 por ciento del PIB para 2017, ya que se estima que el déficit final sea de 169 millones, cifra que constituye aproximadamente el 1 por ciento del PIB regional.

En esta línea, el 'popular' ha considerado que el hecho de que por tercer año consecutivo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "incumpla sistemáticamente" el objetivo de déficit es para su partido algo "intolerable y desleal".

Así, ha dicho que si se ha bajado de un déficit del 2,8 por ciento en 2015 hasta casi el 1 por ciento en 2017 no es gracias a la "nefasta gestión" de Vara sino al "rescate financiero" practicado por el Gobierno nacional a través de las políticas de mecanismos de financiación que ha puesto en marcha.

Por ello, ha insistido en que es "intolerable y desleal" incumplir el déficit con un gobierno que "está rescatando año a año financieramente" a Extremadura a través de dichos mecanismos y mejorando las entregas a cuenta del sistema de financiación.

De esta forma, el 'popular' ha expuesto que en los últimos cuatro años el Estado ha inyectado en Extremadura 2.290,2 millones de euros a través de los mecanismos de financiación, de los que 1.546 millones han ido destinados al pago a proveedores.

Asimismo, ha incidido en que la Junta de Extremadura ha ahorrado en los últimos dos años unos 30 millones en el abono de intereses también gracias a las políticas puestas en marcha por el gobierno presidido por el PP.

ENTREGAS A CUENTA

Respecto a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, éstas se han incrementado en los últimos cinco años en 424,68 millones de euros, frente a cuando gobernó en la región el PP que se redujeron, ha criticado

Además, y concretamente, en 2018 la región dispondrá de 111 millones de euros más en entregas a cuenta, un incremento que es del 3,8 por ciento.

"La recuperación económica del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy, está rescatando financieramente del desastre al gobierno del señor Fernández Vara", ha asegurado.

INVERSIONES E IMPUESTOS

También ha asegurado Carrón que mientras el Gobierno de España invierte en Extremadura, a través de las obras del AVE, el Ejecutivo regional "congela y paraliza" la política inversora no ejecutando el presupuesto.

Asimismo, y en cuanto a materia fiscal, el 'popular' ha contrapuesto que mientras el Gobierno nacional baja los impuestos la Junta "asfixia" en este ámbito con una de las presiones fiscales "más elevadas" del país.

Este aspecto, ha resaltado, se ha puesto de manifiesto en el último informe del Consejo General de Economistas de España sobre fiscalidad autonómica, que sitúa a la región como una de las tres comunidades con mayores impuestos.

En materia de IRPF, Hernández Carrón ha destacado que Fernández Vara le tiene "echada la soga al cuello" de los ciudadanos porque la presión fiscal en materia de IRPF es "bastante superior" a la media española, lo que repercute no solo en los trabajadores sino que "aleja" la posibilidad de atraer emprendedores.

En esta línea, ha recordado que el PP ha pedido "por activa y por pasiva" una rebaja fiscal en la región, a lo que ha indicado que traerán a la Asamblea de Extremadura la propuesta fiscal planteada para instar a la Junta a que reduzca los tipos de la escala autonómica en los cuatro primeros tramos del IRPF, algo que afectaría al 90 por ciento de los contribuyentes, con una rebaja media del 1,5 por ciento en esos cuatro tramos.

Finalmente, y a preguntas de los medios, por el hecho de que Andalucía sea partidaria de volver a los mercados en lugar de acudir a los mecanismos de financiación del Estado, Hernández Carrón ha dicho que el PP estaría de acuerdo "siempre y cuando tengan unas condiciones similares a las de los préstamos que está dando el Gobierno".

"Pero creemos que en estos momentos no se están dando las condiciones en los mercados, hay restricciones todavía de crédito para que se vuelva, lo que pasa, el problema que hay, es que el señor Vara ya no se habla con Susana (Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía), que Guillermo ya no se habla con Susana, y en Extremadura ya saben que el señor Vara giró al sanchismo", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que duda "mucho" de que en Extremadura se pueda dar la senda de vuelta a los mercados, ya que en estos momentos Vara "rechaza todo aquello que venga de Andalucía".