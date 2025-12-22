Cerca de 500 voluntarios caracterizan más de 210 residuos de basuraleza en 27 espacios naturales de Extremadura

Resultados la iniciativa 1m2 - PROYECTO LIBERA

MÉRIDA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 voluntarios han caracterizado más de 210 residuos de basuraleza en 27 espacios naturales de Extremadura entre el 29 de noviembre y el 14 de diciembre.

Gracias a esta colaboración ciudadana, se ha podido caracterizar en España un total de 44.065 residuos en los campos, bosques y montes de España, de los cuales 214 corresponden a entornos extremeños.

El análisis de su tipo, cantidad y volumen permite comprender mejor su origen y características, generando información clave para avanzar en la prevención de la basuraleza y en la lucha contra este problema ambiental.

A nivel nacional, los residuos más encontrados han sido las colillas, latas de bebida y piezas de plástico 0-2,5 cm, ha informado el Proyecto Libera en nota de prensa.

La campaña ha contado también con una amplia implicación de administraciones públicas, centros educativos, empresas y asociaciones de Extremadura, que han organizado y dinamizado numerosos puntos de recogida en distintos municipios y entornos naturales de la comunidad.

Entre ellas, destacan entidades como el Ayuntamiento de Plasenzuela, centros educativos como el IES Gregorio Marañón de Caminomorisco y asociaciones locales como Adenex, que ponen de manifiesto el compromiso del tejido social extremeño con la protección del medio natural y la lucha contra la basuraleza.

Como en cada edición, los colectivos participantes en esta novena edición han utilizado principalmente la aplicación móvil Basuraleza, desarrollada por el Proyecto Libera junto a las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio.

Esta herramienta gratuita ha permitido a la ciudadanía colaborar en la recogida de basuraleza de forma "sencilla e intuitiva", acceder a recompensas y formaciones medioambientales y participar en el ranking nacional de voluntariado ambiental.

A través de ella, cualquier persona ha podido registrar los residuos identificados en sus salidas a la naturaleza, contribuyendo a radiografiar los espacios naturales y a encontrar soluciones adaptadas a cada entorno.

Para quienes han deseado realizar caracterizaciones más técnicas, también ha estado disponible la aplicación e-Litter, orientada al registro detallado de residuos en ecosistemas terrestres.

Toda la información recopilada se ha integrado en las bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y ha alimentado el 'Barómetro de la Basuraleza', el informe anual que Libera utiliza para analizar la evolución de estos residuos y proponer medidas de mejora.

(Más información en Europa Press)