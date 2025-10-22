La CHT trabaja en restaurar las zonas dañadas por los incendios en Cáceres, con 34.322 hectáreas en la demarcación

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) trabaja en la restauración hidrológico-forestal de las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano en la provincia de Cáceres.

Los grandes incendios forestales de este verano han afectado a cerca de 50.000 hectáreas de la cuenca hidrográfica del Tajo y la provincia de Cáceres, con 34.322 hectáreas afectadas, representa aproximadamente el 75 por ciento de la superficie total afectada en la demarcación.

La CHT ha priorizado, de forma coordinada con la comunidad autónoma de Extremadura, las actuaciones urgentes de corrección y atenuación de los efectos provocados, con una inversión inicial aproximada de 1,5 millones de euros.

Así, los trabajos han comenzado en las zonas afectadas por los incendios de Cabezabellosa, Jarilla y Caminomorisco con el fin proteger las tomas de abastecimientos afectadas.

La CHT, tras la sucesión de diferentes grandes incendios forestales y en el contexto de la demarcación hidrográfica, ha realizado un análisis espacial de la información geográfica disponible que se ha complementado con visitas a campo para realizar una evaluación de las posibles afecciones y riesgos sobre el dominio público hidráulico (DPH), derivados de la ocurrencia de dichos siniestros.

En base a este análisis, se ha establecido una priorización de las actuaciones urgentes de corrección y atenuación de los efectos de los incendios considerando las afecciones a captaciones de abastecimiento, los riesgos de inundación, la estimación del riesgo erosivo en los perímetros del incendio y la afectación a cabeceras de embalses de la cuenca del Tajo.

Los trabajos han comenzado en las zonas afectadas por los incendios de Cabezabellosa, Jarilla y Caminomorisco debido a la mayor afección a las tomas de abastecimiento y a los municipios. Asimismo, se siguen evaluando el resto de los incendios ocurridos en la provincia de Cáceres para determinar las posibles actuaciones que se deben acometer.

