El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida programa cuatro conciertos, un taller y una ópera

Foto de familia tras la presentación del XXVIII Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo octava edición del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres ha programado, del 10 de septiembre al 24 de octubre, un total de cuatro conciertos, dos encuentros con el público, un taller en lengua portuguesa, y una ópera abierta que se estrenará en el Monumento Natural de los Barruecos, en el espacio cercano a la escultura del coche hormigonado del artista alemán Wolf Vostell, con la que se pretende conmemorar el 50 aniversario de la inauguración del museo.

Se trata de un ciclo musical, coproducido desde hace nueve años por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), que explora nuevas propuestas híbridas y disruptivas de artistas contemporáneos, que presentan una gran variedad de formatos poco convencionales en los que la música dialoga con el espacio.

Toda la programación se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado la directora del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Jiménez; Francisco Lorenzo, director del CNDM; el director del MVM, José Antonio Agúndez; el coordinador del ciclo, Alberto Flores; así como la concejala de Malpartida de Cáceres, Isabel Plano, y el compositor José Ignacio de la Peña.

El ciclo comenzará este jueves, 10 de septiembre, enfatizando el vínculo del Museo Vostell Malpartida con Portugal a través del performer y músico patafísico Nu No, quien a las 19,30 horas mantendrá un encuentro con el público, y a las 20,30 presentará un espectáculo inspirado en los "Cantos" de Ezra Pound y de Luís Vaz de Camões, en el que se romperán las lógicas del lenguaje con una insólita combinación de cuerpo, acción, palabra hablada y cintas de casete.

Esta atípica propuesta, en la que la lengua portuguesa es una constante, se complementará el 7 de octubre con un taller sobre la poesía surrealista y la poesía experimental del país vecino. Este taller está también incluido en el programa de un congreso sobre literatura portuguesa que se celebrará en Cáceres, y para participar en el mismo es necesario registrarse y asistir al congreso.

El viernes, 11 de septiembre, continúan los conciertos en el Museo Vostell Malpartida, a las 20,30 horas, con las improvisadoras francesas Camille Émaille y Nina Garcia. La primera semana del ciclo concluirá con un encuentro con el público (19,30 horas) y un concierto para sintetizadores, electrónica en vivo y saxofones (20,30 horas) en el que Aslan Ensemble y Joan Jordi Oliver revisarán la música del compositor renacentista Josquin des Prés.

UN CONCIERTO EN EL MEIAC DE BADAJOZ

Las actividades continuarán el 25 de septiembre en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz. En sus salas se presentarán a las 20,00 horas la trompetista alemana Birgit Ulher y el estadounidense Nicolas Collins, intérprete del dltrumpet (no-trompeta), instrumento inventado por él que consiste en un dispositivo electroacústico con apariencia de una trompeta que genera y procesa sonido a través de programas informáticos y hardware.

Como punto álgido de esta nueva edición del Ciclo de Música Contemporánea cabe destacar el estreno absoluto de la "ópera abierta" del compositor extremeño José Ignacio de la Peña titulada titulada 'Viaje. Prueba de amor en paisaje', un co-encargo del CNDM y el Consorcio Museo Vostell Malpartida.

Esta cita se celebrará el 24 de octubre, a las 12,00 horas, en los espacios adyacentes a la escultura de Vostell 'VOAEX. Viaje de (H)Ormigón por la Alta Extremadura', pieza fundacional del museo.

Se trata de una propuesta interdisciplinar que contará con la participación del cantaor Juan Carlos Sánchez, los actores María José Guerrero y Francisco Blanco, los instrumentistas Javier González Pereira y Sarai Aguilera y la colaboración especial de la Agrupación Musical Los Arcos, de Malpartida de Cáceres.

En la presentación de la programación, la directora del Cemart, Amparo Jiménez, ha destacado que este festival lleva desde 1999 apostando por el arte sonoro y la música experimental, "cuando todavía eran lenguajes pocos presentes en los museos españoles". "Hoy este ciclo está plenamente consolidado y reconocido dentro y fuera de Extremadura", ha resaltado.

"Y lo más importante es que ha conseguido crear y fidelizar un público interesado en músicas menos convencionales, acercándolas cada vez a más personas. El Museo Vostell Malpartida es, además, el espacio perfecto para estas propuestas porque la música "dialoga con la obra" del artista alemán. "Aquí escuchamos pero también miramos y sentimos, porque la cultura consiste también en eso, en abrir puertas, en hacernos preguntas", ha señalado.

Jimenez ha subrayado también la "importante dimensión educativa y divulgativa" de este certamen porque "fomentar la curiosidad es también fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad y la capacidad de comprender mejor el mundo que nos rodea".

Por su parte, la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, ha recalcado que este ciclo no consiste simplemente en escuchar música, sino que "nos permite salir, aunque sea por un momento, de aquello que conocemos y dejarnos sorprender".

"No nos pide que sepamos, nos pide que tengamos curiosidad, porque la música contemporánea puede ser muchas cosas. Puede ser una respiración, puede ser un cuerpo. Puede ser un silencio, puede ser una improvisación, puede ser un instrumento cotidiano que se transforma, e incluso, y por supuesto, puede ser un paisaje", ha enfatizado.

Respecto a la ópera que clausurará el ciclo y que ha sido creada para la ocasión por el compositor Ignacio de la Peña, el autor ha explicado que lo que pretende es retrotraerse al viaje que Vostell hizo en 1976 cuando se inauguró el museo "con ese vehículo que quedó varado ante este paisaje y el cual declaró obra de arte".

El mismo Vostell dentro de ese coche depositó periódicos y una serie de elementos que están ahí todavía y que pretenden contar el "acto de amor" que el artista alemán "nos regaló" hace ya cincuenta años.

Cabe recordar que este ciclo de música es una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical (dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura), el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Diputación de Cáceres.

Cuenta con la colaboración de la Embajada de Portugal en Madrid, el Instituto Camões, el Ministério de Cultura de Portugal, la Universidad de Extremadura, la Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), y el Consorcio Cáceres 2031, entre otras entidades.