El Colegio de Cerro Gordo de Badajoz y varios padres denuncian a una técnico por presuntas vejaciones a alumnos

BADAJOZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Mirador de Cerro Gordo de la ciudad de Badajoz y una serie de padres, seis hasta el momento, han presentado denuncias ante la Policía Nacional por un presunto caso de "vejaciones" de una técnico de Educación Infantil a alumnos de este centro.

Según confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, cuentan con un total de siete denuncias, la primera de ellas emitida por parte del propio centro el día 24 de marzo.

Las demás han ido entrando desde el día 6 en adelante y, en concreto, esta semana han acudido seis padres a interponer denuncias ante la Jefatura por presuntas "vejaciones" a los menores, que no son agresiones físicas "en un principio", a alumnos de la primera etapa de Educación Infantil, algunos de los cuales cuentan con dos años, y que habrían sido cometidas por parte de una técnico.

La Policía ha remitido todas las denuncias a la autoridad judicial competente, que tomará las medidas oportunas, a la vez que ha hecho hincapié en que se tenga en cuenta "la salvaguarda de los menores".

"Hemos recepcionado las denuncias y todas han sido remitidas a los juzgados, a partir de ese momento se harán las oportunas indagaciones e investigaciones y demás", han concluido, para hacer hincapié en que "siempre" se debe salvaguardar "la integridad de los niños", que son menores y "hay que protegerles en todo momento".