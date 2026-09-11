Una colisión entre dos vehículos en Villanueva de la Serena deja tres heridos, una grave

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido este viernes, 11 de septiembre, con dos vehículos implicados cerca de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha dejado tres heridos de diversa consideración.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre ambos vehículos, ha tenido lugar sobre las 9,15 horas en la carretera Ex-104, a la altura de los kilómetros 4 y 5, según ha informado el 112 de Extremadura.

Las tres víctimas han sido trasladadas al Hospital Don Benito-Villanueva. Se trata de una mujer de 80 años grave, un varón de 78 'menos grave', y otro de 40 leve.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos efectivos de emergencias, entre ellos tres ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del centro de salud de Villanueva de la Serena, Guardia Civil de Tráfico, bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz y un equipo de mantenimiento de la carretera.