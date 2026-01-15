Comedia, obras comprometidas y cine centran la programación del Teatro María Luisa de Mérida este primer trimestre

Presentación de la programación del Teatro María Luisa de Mérida del primer trimestre - EUROPA PRESS

MÉRIDA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación del primer trimestre de 2026 en el Teatro María Luisa de Mérida ofrecerá humor de la mano de Edu Soto y David Cepo, teatro comprometido e inclusivo y un ciclo de cine de cuatro películas de Studio Ghibli.

Así, el I Festival de Comedia 'Qué risa María Luisa' incluye el 24 de incluirá 'Más vale solo que ciento volando (Revolution) a cargo de Edu Soto y el 20 de marzo 'No cruces los brazos' interpretada por David Cepo.

En cuanto a la programación teatral, el 21 de febrero será el turno de 'Señora Einstein' de Teatro Defondo y que narra la historia de Mileva Maric, la primera esposa de Albert Einstein y cocreadora de la Teoría de la Relatividad.

El 28 de febrero se pondrá sobre las tablas del teatro emeritense 'Más allá del puente' de Almatwins Compañía y el 7 de marzo 'Hoy tengo algo que hacer' de Teatro del Barrio e interpretada por Luis Bermejo.

Ya en el mes de marzo, la compañía extremeña Atakama Creatividad Cultural representará el día 13 'Culpables'; el día 27, jornada en el la que se conmemora el Día Mundial del Teatro, se representará 'La última batalla', de la compañía Dau al sec y dirigida y escrita por los extremeños Francisco Suárez y Manuel Tirado.

Finalizará marzo con 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' que el día 29 interpretarán Karmele Aranburu, Aiziber Garmendia, Candela Sole y Telmo Irureta.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha presentado la programación del primer trimestre de 2026 junto al secretario general de Cultura en funciones, Francisco Palomino, y el director de SEDA, Lope García Tamarit.

Cabe destacar que, junto a la programación teatral, destaca el ciclo de cine Studio Ghibli, que incluye las proyecciones a las 12,00 horas y a las 18,00 horas de 'El viaje de Chihiro', el 25 de enero; 'Mi vecino Totoro', el 8 de febrero; 'La princesa Mononoke', el 15 de febrero, y 'El castillo ambulante' el 22 de febrero.

Además, el 14 de febrero, día de San Valentín, se exhibirá la película 'Ghost' en dos pases de tarde a las 17,30 horas y a las 20,30 horas.

Las proyecciones, que utilizarán el nuevo sistema profesional del que se ha dato al teatro emeritense, tendrán un precio de 3 euros, cuya recaudación irá destinada a la Fundación Cris Contra el Cáncer.

VÉLEZ DESTACA QUE 2025 FUE EL AÑO DEL MARÍA LUISA

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que 2025 fue el año del Teatro María Luisa al recuperar una programación estable y variada durante todo el año tras asumir SEDA la gestión del teatro emeritense.

En este sentido, el edil ha agradecido a dicha empresa su "flexibilidad" a la hora de tener en cuenta actividades que tradicionalmente se desarrollan en el María Luisa, como en el caso de etse primer trimestre diferentes actos relacionados con los carnavales.

También ha valorado la programación "diversa" que ofrece, con presencia de artistas y compañías extremeñas, además de subrayar la incorporación del teatro emeritense a la Red Platea, el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales.

Este hecho, ha señalado, permite incluir espectáculos con un "sello de calidad" y que, en este primer trimestre, corresponden a 'Hoy tengo algo que hacer' de Teatro del Barrio y 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' de Tanttaka Teatro.

Por su parte, el secretario general de Cultura en funciones, Francisco Palomino, ha puesto en valor que la Junta de Extremadura participa de forma "muy activa" en la vida cultural de la región y ha valorado que el Teatro María Luisa es un complemento "muy importante" del ecosistema cultural de la capital extremeña.

Finalmente, el director de SEDA, Lope García Tamarit, ha defendido que el teatro María Luisa debe ser la "casa de todos" y se debe buscar la diversidad en su programación.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por contar con el sistema que permite la proyección de cine y que evoca la "memoria emocional" de los emeritenses cuando en el antiguo María Luisa también se proyectaba películas.

En este caso, y en relación al ciclo Studio Ghibli, ha dicho que dará la opción de disfrutar de estas cuatro películas, que son "obras maestras", con la tecnología propia de 2026.