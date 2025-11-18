La compraventa de viviendas en Extremadura vuelve a tasas positivas con una subida del 8,4% en septiembre

Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha subido un 8,4 por ciento en septiembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.198 operaciones.

Con respecto a agosto, el incremento en la compraventa de viviendas en la región extremeña ha sido del 56,2 por ciento, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las 1.198 operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Extremadura, 965 se realizaron sobre viviendas libres y 233 sobre inmuebles de protección oficial, mientras que atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 188 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.010 estuvieron relacionadas con edificios usados.

(Más información en Europa Press)