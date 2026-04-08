Una comunidad energética impulsada por la Diputación de Badajoz en Almendralejo abastecerá a 30 familias y diez empresas

Presentación de la comunidad energética 'Vendimia Solar' en Almendralejo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera comunidad energética público-privada de Almendralejo, 'Vendimia Solar', permitirá ahorrar en la factura de la luz a una treintena de familias, diez pequeñas empresas y dos edificios municipales.

Esta iniciativa de autoconsumo colectivo de energía renovable, impulsada por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, se ha materializado con la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 50 kW encima del pabellón Viti García Rubiales del polideportivo municipal Tomás de la Hera, con una inversión de 48.380,64 euros.

La infraestructura energética permitirá abastecer a 30 familias, 10 pequeñas y medianas empresas y dos edificios municipales, con un ahorro conjunto estimado superior a los 32.800 euros y un periodo de retorno de la inversión inferior a año y medio. En concreto, se estima que en una familia el ahorro medio anual puede alcanzar los 230 euros.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha señalado en la presentación del proyecto que "supone un paso importante en la transición ecológica de la provincia" y ha subrayado el valor de la colaboración institucional y social que ha hecho posible el iniciativa.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo conjunto desarrollado por colectivos ciudadanos, tejido empresarial, técnicos municipales y la propia diputación.

DOS NUEVOS PROYECTOS

Del Puerto ha señalado que 'Vendimia Solar' es la primera comunidad energética operativa impulsada por la institución provincial y ha avanzado que no será la única, ya que se están desarrollando proyectos similares en Valverde de Burguillos y Villanueva de la Serena, dentro de una estrategia de implantación de energías renovables en el territorio.

Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto europeo TRANSCOM_EUROACE, que promueve la creación de comunidades energéticas locales en el ámbito transfronterizo hispano-portugués, integradas en una red común de gestión energética y movilidad sostenible.

El programa cuenta con un presupuesto total de más de 2,3 millones de euros y está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Del Puerto ha incidido en que el objetivo de estas iniciativas es "democratizar el acceso a las energías renovables", facilitando que ciudadanos, pymes y administraciones locales puedan beneficiarse de instalaciones que, de forma individual, resultarían inaccesibles.

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Badajoz viene trabajando desde hace años en el impulso de comunidades energéticas, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria Provincial, que presta asesoramiento técnico a municipios de menos de 20.000 habitantes y fomenta el desarrollo de proyectos sostenibles.

Además, recientemente la institución ha entregado estudios de potencial fotovoltaico a 35 ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones estratégicas en materia energética y avanzar en un modelo más eficiente y sostenible.

La comunidad 'Vendimia Solar' representa, en palabras de la presidenta, "un modelo de transición ecológica justa, inclusiva e igualitaria", que contribuye a mejorar la economía doméstica, reforzar el tejido productivo local y generar beneficios ambientales y sociales tangibles para la ciudadanía.

La Diputación de Badajoz, junto con el resto de socios españoles y portugueses, obtuvo financiación para el proyecto 0198_TRANSCOM_EUROACE_4_E en la tercera convocatoria del Programa de Cooperación Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cofinanciado en un 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto se alinea con el objetivo específico OE 2.2 de fomento de las energías renovables, en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001, que establece criterios de sostenibilidad.