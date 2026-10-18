Concluye el dispositivo de búsqueda de este domingo del desaparecido en Losar sin indicios sobre su paradero

Labores de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) el pasado 28 de septiembre - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha finalizado el dispositivo de búsqueda desarrollado durante la mañana de este domingo, día 18, en el término municipal de Losar de la Vera para tratar de localizar al hombre desaparecido el pasado 28 de septiembre en dicha localidad cacereña.

Pese a las condiciones meteorológicas adversas, los agentes participantes han rastreado la zona norte del municipio, y sin hallar indicios que permitan determinar el paradero del desaparecido, informa la Guardia Civil.

En todo caso, la Benemérita continúa con las labores de búsqueda a través de los servicios ordinarios de las patrullas de la zona, al tiempo que se mantienen las actuaciones dirigidas a tratar de localizar al hombre que continúa desaparecido.