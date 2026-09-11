La consejera de Educación valora que el curso se inicie sin incidencias en el transporte escolar a pesar del "ruido"

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, atiende a los medios durante su visita al IES de Burguillos del Cerro - JUNTA DE EXTREMADURA

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha realizado un balance "muy positivo" del inicio del curso escolar este pasado jueves en Extremadura, que se ha producido sin incidentes y con las rutas de transporte escolar funcionando, a pesar del "ruido político" que ha existido.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita al IES 'Matías Ramón Martínez' de Burguillos del Cerro, la titular de Educación ha admitido que desde que llegó conocía las "dos debilidades" que tenía la consejería, como eran las condiciones de los docentes y el transporte escolar.

Por ese motivo, el equipo de la Consejería de Educación ha trabajado "incansablemente" y siempre "con transparencia" sobre el proceso, con el "el objetivo claro de que el día 10 de septiembre todos los alumnos pudiesen llegar a sus centros educativos".

Para ello han "trabajado de manera incansable", ha reiterado Valencia, quien ha lamentado el "ruido político" que se ha producido en torno a este asunto, tras lo que ha querido agradecer a todas las empresas de transporte, que han "trabajado de manera colaborativa" para llegar a acuerdos.

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