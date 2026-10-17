Continúa activa la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres)

CÁCERES, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el pasado 28 de septiembre en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activa por parte de la Guardia Civil.

De este modo, no se ha dejado de trabajar en su localización desde el momento en el que se tuvo conocimiento de su desaparición, informa la Benemérita.

En concreto, durante los días posteriores a la desaparición se llevaron a cabo dispositivos especiales de búsqueda. Y actualmente las patrullas de la Guardia Civil de la zona continúan realizando labores de búsqueda en el marco de sus servicios habituales.

De manera paralela, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición y recabar información relevante que pueda contribuir a su localización.

Cabe recordar, asimismo, que este pasado viernes, día 16, ha sido localizada con vida la perra que acompañaba al hombre que está siendo buscado en el momento en el que se le perdió la pista.