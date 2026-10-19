Cortada la A-5 hacia Badajoz en Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) por el vuelco de un camión con caballos

Camión con caballos volcado en la A-5. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión articulado que transportaba caballos ha volcado en la autovía A-5, en el término municipal de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), provocando el corte de la vía en sentido a Badajoz.

El conductor del vehículo ha resultado herido leve, y asimismo un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir una coz de uno de los animales al acercarse para tratar de retirarlo de la calzada.

En el lugar se encuentran patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y Tráfico para garantizar la seguridad vial y atender al siniestro.

Asimismo, se han establecido desvíos alternativos del tráfico por el kilómetro 248 de la A5 a la A58, y de esta por la A-66 en sentido Mérida.