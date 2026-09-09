Cotrina espera que el TC determine que hay que "borrar del mapa" la Ley de Concordia y reivindica la Memoria Histórica

Archivo - Imagen de archivo del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, espera que el Tribunal Constitucional dictamine ante el recurso planteado por el Gobierno a la Ley de Concordia extremeña que hay que "borrar del mapa" esa norma, que a su juicio "es un retroceso" y "restringe derechos", y frente a la cual ha vuelto a reivindicar la "unanimidad" con la que fue aprobada en su momento la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Así, ha lamentado que la Junta haya mostrado su "apoyo" a una Ley de Concordia ante la que el Constitucional admite a trámite un recurso del Gobierno; y ha considerado que esa norma viene a "llevarle la contraria" al discurso de la presidenta María Guardiola en el acto institucional del Día de Extremadura en el que rechazaba el "odio en las instituciones" y en los "discursos políticos".

"Pues si (Guardiola) no quiere odio, ¿por qué una ley que aprobó por unanimidad (la de Memoria Democrática), se la ha cargado con la extrema derecha y ha impuesto solamente con los grupos de la derecha una ley (de Concordia) que no representa a nadie, sólo representa a aquellos que no quieren que hablemos de un momento de la historia?", ha preguntado Sánchez Cotrina en declaraciones a los medios este miércoles en Plasencia junto a la candidata socialista a la Alcaldía, Blanca Martín Delgado.

En este sentido, el líder de los socialistas en la comunidad ha remarcado que están "absolutamente en desacuerdo" con la defensa que la Junta hace de la Ley de Concordia, y ha vuelto a reivindicar la Ley de Memoria Democrática como ejemplo de "consenso político" alcanzado hace unos años con su aprobación en la Asamblea, y como "herramienta contra el odio".

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