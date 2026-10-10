Cruz Roja organiza el 29 de octubre un encuentro en Mérida para dialogar sobre igualdad, cuidados y empleo

Cartel de la II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad' que celebrará Cruz Roja en Mérida el próximo 29 de octubre de 2026. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EXTREMADURA

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española en Extremadura celebrará el próximo 29 de octubre las II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad', un encuentro concebido como espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias en torno a la igualdad, los cuidados, el empleo y los derechos.

La jornada tendrá lugar en el Instituto Ferial de Mérida (Ifeme) con recepción y acreditación de asistentes a partir de las 9,00 horas. Bajo el lema 'Conectamos realidades, construimos igualdad', el encuentro reunirá diferentes miradas profesionales, académicas y sociales para analizar las responsabilidades de cuidados y las desigualdades y como estas "continúan condicionando el acceso, la permanencia y las oportunidades de las mujeres en el empleo".

Uno de los principales contenidos será la ponencia de Astrid Agenjo Calderón, centrada en la economía feminista, la sostenibilidad de la vida y los cuidados. La intervención tendrá una duración de una hora y planteará una reflexión sobre cómo se sostiene la vida cotidiana, quién asume estos trabajos y qué efectos tiene su desigual distribución sobre el empleo, los ingresos, la autonomía y el uso del tiempo.

Tras la ponencia principal tendrá lugar una pausa café y posteriormente una breve intervención de María del Mar García Navarro, de Accem, dedicada a los derechos humanos, la dignidad y la inclusión social.

El programa continuará con dos mesas de diálogo. La primera, 'Derechos laborales, cuidados e igualdad en el empleo', abordará cuestiones como la corresponsabilidad, la conciliación, la profesionalización de los cuidados y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

La segunda mesa, 'Experiencias, territorio e innovación social', pondrá el foco en iniciativas y experiencias vinculadas a la igualdad, el medio rural, el empleo, la comunidad y la transformación social. Entre los perfiles participantes se encuentran representantes de entidades que trabajan directamente con mujeres, empleo, cuidados y territorio, según ha informado Cruz Roja en un comunicado.

Las jornadas buscan así conectar la reflexión con la experiencia práctica y generar un espacio en el que compartir propuestas capaces de avanzar hacia entornos laborales y sociales más igualitarios.

La organización ha señalado, por último, que la jornada contará también con retransmisión en 'streaming', facilitando el seguimiento a aquellas personas que no puedan desplazarse presencialmente a Mérida.