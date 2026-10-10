Cruz Roja organiza el 29 de octubre un encuentro en Mérida para dialogar sobre igualdad, cuidados y empleo

Cartel de la II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad' que celebrará Cruz Roja en Mérida el próximo 29 de octubre de 2026.
Cartel de la II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad' que celebrará Cruz Roja en Mérida el próximo 29 de octubre de 2026. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 19:45
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MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española en Extremadura celebrará el próximo 29 de octubre las II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad', un encuentro concebido como espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias en torno a la igualdad, los cuidados, el empleo y los derechos.

La jornada tendrá lugar en el Instituto Ferial de Mérida (Ifeme) con recepción y acreditación de asistentes a partir de las 9,00 horas. Bajo el lema 'Conectamos realidades, construimos igualdad', el encuentro reunirá diferentes miradas profesionales, académicas y sociales para analizar las responsabilidades de cuidados y las desigualdades y como estas "continúan condicionando el acceso, la permanencia y las oportunidades de las mujeres en el empleo".

Uno de los principales contenidos será la ponencia de Astrid Agenjo Calderón, centrada en la economía feminista, la sostenibilidad de la vida y los cuidados. La intervención tendrá una duración de una hora y planteará una reflexión sobre cómo se sostiene la vida cotidiana, quién asume estos trabajos y qué efectos tiene su desigual distribución sobre el empleo, los ingresos, la autonomía y el uso del tiempo.

Tras la ponencia principal tendrá lugar una pausa café y posteriormente una breve intervención de María del Mar García Navarro, de Accem, dedicada a los derechos humanos, la dignidad y la inclusión social.

El programa continuará con dos mesas de diálogo. La primera, 'Derechos laborales, cuidados e igualdad en el empleo', abordará cuestiones como la corresponsabilidad, la conciliación, la profesionalización de los cuidados y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

La segunda mesa, 'Experiencias, territorio e innovación social', pondrá el foco en iniciativas y experiencias vinculadas a la igualdad, el medio rural, el empleo, la comunidad y la transformación social. Entre los perfiles participantes se encuentran representantes de entidades que trabajan directamente con mujeres, empleo, cuidados y territorio, según ha informado Cruz Roja en un comunicado.

Las jornadas buscan así conectar la reflexión con la experiencia práctica y generar un espacio en el que compartir propuestas capaces de avanzar hacia entornos laborales y sociales más igualitarios.

La organización ha señalado, por último, que la jornada contará también con retransmisión en 'streaming', facilitando el seguimiento a aquellas personas que no puedan desplazarse presencialmente a Mérida.

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