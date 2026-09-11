La Cueva del Conejar de Cáceres abre al público tras una inversión de más de cien mil euros en su adecuación

Los concejales de Cultura, Jorge Suárez; de Patrimonio, Tirso Leal; de Turismo, Ángel Orgaz, y el arqueólogo Antoni Canals, en La Cueva del Conejar de Cáceres, que se abre al público este viernes - EUROPA PRESS

CÁCERES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cueva del Conejar, situada en el barrio de Vistahermosa en Cáceres, abre sus puertas al público este viernes dentro de la programación de Las Noches del Patrimonio, y se estrena así como un nuevo recurso turístico en la ciudad, con la idea de que este espacio arqueológico pueda ser visitado de forma asidua por grupos con una inscripción previa.

Para facilitar esa visita se ha llevado a cabo un proyecto de adecuación de la oquedad, con una inversión de 100.000 euros, que se han empleado en realizar un acceso, así como una plataforma para poder observar esta cueva, que alberga vestigios de hasta 17.000 años de antigüedad, y que se ha transformado en un centro de interpretación con paneles explicativos para conocer la historia de los primeros pobladores de la ciudad.

Con una superficie de unos 400 metros cuadrados, la cueva cuenta con unas gradas adaptadas para la celebración de actividades divulgativas y educativas dirigidas a los escolares de la zona que podrán usarla como "un aula de patrimonio", según ha indicado el concejal de Patrimonio, Tirso Leal, en la inauguración de este proyecto, en el que ha estado acompañado por el paleontólogo Antoni Canals, director del equipo de investigación Primeros Pobladores de Extremadura (PPEx)y vinculado durante décadas a la investigación de la Cueva del Conejar.

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha desarrollado un proyecto de adecuación destinado a permitir el acceso al público, mejorar las condiciones de seguridad y conservación y facilitar que la visita pueda comprenderse y disfrutarse.

La actuación ha permitido establecer un recorrido e incorporar paneles y recursos divulgativos para convertir la cueva en un espacio que pueda ser disfrutado, pero también entendido por quienes lo visiten. "Nuestro objetivo no es simplemente abrir una puerta, sino que quien entre en la Cueva del Conejar comprenda qué tiene delante, qué importancia tiene este lugar y qué nos cuentan sus restos sobre quienes vivieron aquí hace miles de años", ha explicado Tirso Leal.

El importe total de la actuación ha sido de 110.000 euros, con 11.000 euros destinados a asistencias técnicas, 89.000 euros a las obras y 10.000 euros a los paneles infográficos, y ha contado con la financiación del 82% procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos Next Generation de la Unión Europea, y el resto (18%) aportado por las arcas municipales.

"Hoy es un día histórico para la ciudad porque recuperamos uno de los espacios arqueológicos más importantes y singulares de nuestro término municipal", ha dicho el concejal, que ha recordado que la Cueva del Conejar forma parte de la historia más antigua de la ciudad. "Es un espacio que nos habla de las comunidades humanas que habitaron esta zona hace miles de años y que además tiene un enorme interés desde el punto de vista arqueológico, paleontológico y geológico", ha explicado.

Leal ha agradecido el trabajo realizado por todas las personas que han intervenido en la obra y ha reconocido la labor de "quienes llevan muchos años investigando esta cueva del Conejar y trabajando para que hoy podamos dar a conocer este lugar".

MÁS DE 1.100 SOLICITUDES

La apertura se estrena coincidiendo con Las Noches del Patrimonio, que servirán como punto de partida para acercar este espacio a cacereños y visitantes.

Durante este viernes y mañana sábado se han organizado cuatro turnos de 40 personas cada día, con una capacidad total aproximada de 320 visitantes. La respuesta ciudadana ha superado ampliamente las plazas disponibles, ya que se han recibido más de 1.100 personas, más del triple de la oferta disponible, y se han gestionado alrededor de 1.200 correos electrónicos relacionados con la organización de las visitas.

Las visitas permitirán descubrir la cueva acompañados por especialistas y conocer directamente el valor arqueológico y patrimonial del enclave. Además, el viernes y el sábado, a las 20,00 horas, se celebrará una charla inaugural a cargo de Antoni Canals, investigador de la Cueva del Conejar, que también han completado todas sus plazas.

Tirso Leal ha señalado que esta apertura supone "el comienzo de una nueva etapa" y ha explicado que la voluntad del ayuntamiento es que la Cueva del Conejar pueda incorporarse de manera estable a la oferta patrimonial, cultural y turística de Cáceres.

En este sentido, el concejal ha precisado que todavía se está trabajando en la fórmula más adecuada para organizar el acceso ordinario, teniendo en cuenta las especiales características del enclave y la necesidad de compatibilizar las visitas con su conservación.

RECURSO DOCENTE

El investigador Antoni Canals se ha congratulado también de que se culmine un proyecto que comenzó hace 27 años y que sirva para dar a conocer el patrimonio del Calerizo cacereño, no solo a través de visitas individuales, sino encauzado en un programa docente que se está preparando con alumnos del IES Al-Qázeres.

"El Conejar hoy es accesible a la ciudadanía porque deja de ser un yacimiento arqueológico activo y eso es un papel importante, pero no deja de ser un centro de investigación", ha dicho Canals, que se jubila el año que viene, lo que no quiere decir que concluya la investigación en el Calerizo cacereño. "Hay relevo generacional", ha adelantado.

Los nuevos investigadores seguirán analizando los datos que ha proporcionado este yacimiento arqueológico y disponen todavía de materiales 'in situ' en el propio yacimiento que "si nos hace falta pues podemos volver a excavar para hacer nuevas investigaciones o nuevos procesos".

Canals ha explicado que los primeros trabajos investigadores en la Cueva del Conejar se remontan a 1912 cuando se dieron a conocer los útiles líticos y restos de fauna hallados en el interior de la oquedad. Después se volvió a excavar en los años 80 del siglo pasado, y la tercera etapa se abrió en el año 2000 cuando entraron en ella el equipo de Primeros Pobladores de Extremadura, liderado por Canals.

Los estudios arqueológicos han permitido identificar varias fases de ocupación de la cueva. Las más antiguas se remontan a unos 17.000 años de antigüedad, una cronología que coincide con las pinturas halladas en la sala de las Chimeneas de la Cueva de Maltravieso, situada a escasos metros.

Otro estudio más reciente sobre la habitabilidad se fecha hace 8.000 años coincidiendo con los últimos grupos de cazadores y recolectores, de manera que se han encontrado en la cueva trigo y algunas útiles de caza y huesos grabados. "Esa datación coincide con un fenómeno extraordinario que es ese cambio en la producción de alimentos, ese cambio cultural, económico y tecnológico", ha dicho Canals.

Así, la Cueva del Conejar podría ser el exponente de la transición de la última fase del Paleolítico Superior y el inicio del Neolítico temprano pero "entender ese Neolítico tan antiguo es complejo" y, además, la limitación del entorno arqueológico de la Cueva del Conejar, a caballo entre el entorno rural y urbano, "dificulta un poquito esa comprensión del fenómeno", ha apuntado Canals.

"Por lo tanto tenemos que trabajar todos esos aspectos para continuar apoyando, desarrollando y estar presentes en la comunidad científica con esas hipótesis", ha concluido.